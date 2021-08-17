12星座誰最「玻璃心」？雙魚受傷一碰心碎　獅子情緒發洩完無事

12星座｜身邊有沒有一個極度「玻璃心」的朋友，一個玩笑都可以生氣很久，分分鐘記仇記一世。但發洩出來總比藏在心裏好，不然什麼時候得罪了她也不知道。



「玻璃心」其實是用來自我保護的反應。(IG@missjni)

擁有「玻璃心」的人總是脆弱無比，根據《心理韌性訓練》作者德國心理學博士丹尼斯‧穆藍納（Denis Mourlane）表示，「玻璃心」其實是一種自我保護的機制，愈「玻璃心」的人其實愈自卑，當只有覺得自己能力不足或者表現不佳時才會傾向認為別人在批評自己，到底在12個星座中誰才是最「玻璃心」呢？

心理學來看，愈「玻璃心」的人其實愈自卑。(unsplash)

極度脆弱，一碰就碎的星座：



每當收到別人的批評時，這4個星座都會容易心碎，而且久久難以平伏，有的更會失去信心，造成陰影，害怕面對甚至會逃避。

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默默地自我療癒的星座：



人生中難免遇上挫折，受傷害，這5個星期即使心碎了，仍會默默努力自我療傷，有的或許經過多番糾結，但最終都會為自己找出口。

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直接發洩的星座：



情緒來襲時，這3個星座都很直來直往，勇於表達情感，生氣後便會平伏，甚至忘記，不過並非人人都會反省當中問題，結果總是重蹈覆轍。

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