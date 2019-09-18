初次約會後總無下文？可能你犯了首次約會不能做的10件事

無論你談過幾多次戀愛，是一位「戀愛高手」也好，但當你和有好感的男生第一次約會時，總是讓你心煩意亂且心如鹿亂，翻箱倒櫃地在衣櫃上找出一件合自己心意的「約會衣着」。當你的步伐愈來愈接近約會地點時，心中也許會冒起以下這幾個的問題，例如：「他覺得我個妝化成點呢？會不會太濃妝？」，「我這樣穿會不會顯肥呢？」如果你想初次約會後，還有下一次約會的時候，記得要用心留意以下由英國研究得出的「女生初次約會時不要做的10件事」。

以往網上也曾流行過女生初見首次約會對象時不能做的事，但當中不外乎是與外表有關，例如︰穿一雙白襪子，肩膀留下掉落的頭皮屑，一頭凌亂、黏膩的頭髮、頭髮過長、塗抹著斑駁脫落的指甲油等等。但是，很多時女生都忽略了和心儀男生約會進食時禮儀。

究竟第一次約會時，女生們應否和心儀對象「自拍」呢？（《不要戀愛要結婚》劇照）

在2019年初，英國網上Furniture Choice 的一項有關《可以為你贏得第二次約會機會》的調查中，共訪問了2,002名英國人，當中有幾件事可能會妨礙你第二次約會的機會，而以下的10件事都是時下女生在約會時經常會犯的錯誤。

第十位：「相機食先」

「手機食先」原來不能在首次約會時做的 (spencer_davis@unsplash)

近日在IG和小紅書上熱爆有關「如何拍出有風格的食物圖」，教學圖非常專業，女生總愛「手機食先」，然後打卡。但原來「手機食先」是和心儀對象初次約會時，不能做的第10件事。女生們應該和心儀對象盡可能輕輕鬆鬆的談天，如果當侍應每上一道菜時，女生只顧著為食物拍照時，可能會冷落了在對面的男生了！

第九位：從對方的盤子裡拿食物

過早的「口水交流」也不是很好 (herson_rodriguez@unsplash)

很多時，女生習慣了和閨蜜的相處方式，總是在好朋友的盤子上嘗試一下其他食物，但原本和男生初次約會，盡可能都不要這樣做，因為你和初次約會的男生根本還沒有有很深的認識，所以對方也許會介意過早的「口水交流」。

第八位：將食物圖片上傳到社交媒體

受訪者中，總共有44%的男生認為不應該在初次約會時，拍攝食物照片並且上傳到社會網路上 (breakslow@unsplash)

很多時，女生都會想和社交網路上的朋友分享自己的日常生活，而且第一時間可以讓關心自己的閏蜜，知道自己和心儀對象初次約會所進展的情況和所吃的東西，但和心儀對象約會時，應該要尊重對方，不應該只重視把食物圖片上傳社交媒體，因為所吃的食物不是重點，約會時的感覺才是最重要。

【按圖看】第七至第一位首次約會不能做的事：