【星座愛情】愛得癡纏卻突然被冷待？ 你可能踐踏了他的底線...

明明上一秒愛得如膠似漆，下一秒便彷如陌生人，不少女生都經歷過這種苦況。男生常說永遠不知道女生「嬲咩」，其實女生也不懂男生的忽冷忽熱。有時，小細節可以殺死一段感情，一旦誤踩對方的「禁區」，或許就會關係破裂。

有人說，戀愛使人盲目，你會包容對方的一切，事事以對方為先。當熱戀感覺沖昏頭腦時，這句說話或許尚能成立，愛你，所以願意暫時放下底線。然而，如若一次、兩次的退讓，只換來得寸進尺，感情也會被消磨。漸漸，他心累了，失望、不滿積聚，他不說你也就不以為然。當日積月累的情緒爆發時，你百思不得其解，他卻早已下定決心轉身離開。

有時候，對方氣上心頭，你卻不得其解。（《Doctors》劇照）

你呆立在原地思索原因，自覺過往的小任性只是製造情趣，兩人之間「耍花槍」也屬常事，過往爭吵原因也早已拋諸腦後，從來沒有放在心上。可能是對方受不了你逼得太緊，每天行程都要匯報；可能是你往往會把莫名其妙的怒氣發洩在對方身上；又可能是你永遠不願坦誠自己的感受，只是躲起來默默地哭。

小磨擦可能會漸漸撕裂一段關係。（《原諒他77次》劇照）

百思不得其解之際，不妨看看12星座男生的愛情底線: