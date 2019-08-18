【星座愛情】周海媚、佘詩曼做快樂「盛女」 享受單身的4個星座

當女性步入30+仍單身，身邊長輩、朋友就會開始為她們的感情事着急，傳統觀念中的幸福女性是「嫁到好人家」。然而，時移世易，不少女性選擇單身，即使拍拖也不結婚，日劇女王天海佑希（8月8日出生，獅子座）就是一例，她是個典型的不婚主義者。

這些大齡而又單身的女性，社會往往會給她們貼上「剩女」的負面標籤，把苦情、可憐的形象套到她們身上。但現實是，她們未必個個都嚮往戀愛，甚至覺得一個人生活更加舒服自在，不需要遷就任何人。他們覺得不必為了找人陪而結婚，寂寞時，就找家人、朋友相伴。以下4個星座一個人也可以活得很好，從來不覺得婚姻是人生必需品。

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1.水瓶座

水瓶座討厭刻板、一成不變的傳統思想，他們腦海中總是充滿新穎、古怪的意念，在婚姻觀方面也如是。他們堅持要找到生命中的「Perfect Match」才會踏入婚姻，即使到了適婚年齡也不會隨便找個人結婚。他們在感情中絕不將就，一定要找到自己心目中的理想伴侶，才會和對方許下一生承諾。否則，他們寧願單身一輩子，也不要踏入婚姻生活。

有人覺得單身也很好。（《東京女子圖鑒》劇照）

2.射手座

射手座是十二星座中最嚮往自由的星座，他們在「不婚族」之中榜上有名絕不稀奇。他們不抗拒戀愛，卻討厭被人管束。如果一紙婚書是用於控制他們，要他們承擔責任，射手座寧願一直保持單身或只戀愛不結婚。他們覺得兩個人相處得來就足夠，不需要利用名份來維繫關係。

3.雙子座

雙子座的世界總是多姿多彩，即使年紀漸大，還是會樂於出席派對飯局，每天的生活都不會覺得沉悶。因此，愛情對他們而言並不是必需品，他們的人生本來就很精彩，不會急着尋找另一半。久而久之，他們會在不經意之間變成了「不婚族」。

如果婚姻會成為負擔，山羊座寧可選擇單身。（《東京女子圖鑒》劇照）

4.山羊座

山羊座對婚姻並不抗拒，只是他們性格實際，難以尋找結婚對象。他們理想中的結婚對象要有雄厚的經濟基礎，不希望婚後仍要一齊「捱」。他們害怕婚姻會成為自己的負擔，破壞自己原有的生活質素，若是如此，他們覺得倒不如獨自生活比較好。