以免誤中愛情陷阱　認清10個「隱性渣男」特點　蛛絲馬跡都在...

電影《志明與春嬌》中曾經有一句經典對白：「成世人流流長總會愛上幾個人渣」。 的確，在愛情的世界裡肯定會有不少渣男，避無可避遇到了的時候，就要懂得立即「斬纜」。但是有種隱性的渣男並不是那麼容易看得出來，只要細心留意，生活上很多蛛絲馬跡都可以顯露出，這個人是不是在耍花招的隱性渣男。及早學會看清他們，以免自己把渣男當真愛。

《志明與春嬌》：「成世人流流長總會愛上幾個人渣」。(《志明與春嬌》劇照)

台灣數據分析網站《Daily View網絡溫度計》就透過《Keypo大數據關鍵引擎》進行調查，整理了以下10個隱性渣男的特點。女生們不妨參考一下，以免誤中愛情陷阱。

10. 不準你放東西在他家

渣男永遠不會留下任何偷情的蛛絲馬跡在家中。(《伊藤君A to E》劇照)

男人如果光明正大把你的私人物品放到家中的話，就等於向全世界公布你是他的女人。但是心有鬼的男人，很明顯不會讓你們偷情的任何證據出現在家中，以防讓正印發現。

9. 約會地點來來去去都是那幾個

隱性渣男總是有固定的約會地方。(《深夜奇葩戀愛圖鑑》劇照)

偷情又怎可以見得光呢？所以有些渣男都會把話說得很好聽，獨居的他或會指留在家中最舒服又可以煮飯仔，實則上就是為了減少兩人出現在公共場合，以免撞到熟人、減低關係曝光和出事的機會。如果你們約會地點來來去去都是那幾個，他又總是避免跟你到人多的地方，或是當在公共場合時表現不自然，不會大方牽著你的手，那就要小心多加留意了。

8. 不會在你面前用手機

隱性渣男很聰明，永遠不會在你面前玩手機，以免露出馬腳。

手機是世上藏有最多秘密的東西，不管是在正宮或是情人，狡猾的渣男都不會在她們面前玩手機，免得一個不小心讓女方看到了第三者的訊息，當場捉姦就無處可逃了。

其他7種必需多加留意的「隱性渣男」行為：