Chloé馬鞍袋平價版　副線See By Chloé話題新袋　3千多元就買到

充滿波西米亞和民族風的Chloé一向受到很多OL的喜愛,而說起Chloé,最為人知曉的一定是馬鞍袋!Nile和Tess系列向來是長期暢銷款,也是Chloé的皇牌手袋,最大吸引之處必定是那個超級標誌性的環形扣。 不過有很多女生都覺得,用過萬元購買一個Chloé手袋,還不如再加多一點預算就可以投資如Chanel、Dior這些更高階的品牌。如果喜歡Chloé馬鞍袋卻又有所顧慮,大家不妨可以考慮一下Chloé的副線品牌See By Chloé。

Chloé最為人知曉的一定是馬鞍袋,Nile同Tess都是熱門款式。(misselvani@IG)

See By Chloé充滿著Chloé影子,品牌主打年輕女性市場,手袋款式都緊貼現時年輕女性的喜好,價錢也非常親民。See By Chloé最熱門的系列一定是Hana同Joan,兩個系列在設計上都完美地融合了Chloé的標誌性金屬環形扣、半月形手袋和See By Chloé特色的編織皮革。

今次筆者要和大家隆重推介的就是See By Chloé在2019年Fall Winter最新推出的全新手袋Mara系列。這個手袋一推出就帶起不少話題,皆因Mara系列和Chloé的Nile和Tess馬鞍袋相似度很高,但是Mara的價錢卻便宜Tess 3倍有多,著實是很多小資女的福音。

Mara系列手袋是See By Chloé在2019年Fall Winter最新推出的。(seebychloe@IG)

Mara系列就像是Nile同Tess的混合版,保留了Nile的金屬大環形扣,因為See By Chloé大部份的袋款雖然也有環形扣,但是Size卻是比Chloé的環形扣迷你很多,而且有些女士會喜歡See By Chloé在環形扣上加上皮革編織,減弱了環形扣的特色。

這次的新Mara系列可能就是聽從了民意,去掉了編織環扣,在手袋的袋蓋處還原了Chloé的大環扣,而且還增加了一些細節位,圍繞著大環扣加入了明顯的柳釘,配合Chloé的同款壓紋Logo,讓手袋看起來更高級、有質感。Mara系列的容量比起Nile同Tess更大,出街要帶很多隨身物品的女生也不怕手袋不夠裝了。

Mara系列還加入了很多細節位,質感非常好。(matchesfashion)

在顏色方面,Mara系列的選擇也非常多,經典又百搭的黑色、秋冬的奶茶色及焦糖色,另外還有混色,不論春夏秋冬都適合揹出街。筆者是一個大地色控,因此對於焦糖色、卡其色等等都難以自禁,如果你是喜歡穿淺色系或者棕色系的衣服,那麼Mara系列的卡其色、焦糖色和奶茶色就最合襯。

Mara手袋在官網的價錢是HK$3,710,以這個極為親民的價錢,就可以買到這麼高質的小資品牌手袋,對於因為價錢難以入手Chloé手袋的朋友,還那有不愛這個手袋的理由?

Mara手袋的價錢只是HK$3,710,小資女生都完全負擔到。(seebychloe@IG)

另外除了Mara系列之外,還有另一個新款手袋也很有特色,就是Emy系列。Emy手袋利用了四格混皮混色設計,就算是同色但利用兩種不同皮革展現出來的效果也不同,Emy系列手袋還可以手提和單肩兩用,根據不同場合轉換風格。

除了Mara系列之外,See By Chloé還推出了另一個款手袋就是Emy系列。(seebychloe@IG)