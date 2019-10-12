【最難追的12星座】雙魚缺乏安全感、獅子高傲　誰是冰山第一名？

正所謂俗語都有講：「男追女，隔層山。」可能女生會覺得自己要求一點都不高，但是頭腦簡單的男生就會覺得女生特別麻煩，但是要追女仔又怎麼可以不花心機同時間呢？ 若果你發現身邊較少異性接近或者總是和關係難以發展，不妨參考一下這個12星座難追程度排行，看看自己在男生眼中是否出了問題，才會缺少桃花。

男生追女仔肯定要花心思，不過12星座裡面誰又是最難追的呢？(《金秘書為何那樣》劇照)

第12名 山羊座 難追指數 30%

山羊女是外熱內冷的女生，比較慢熱，需要慢慢相處才能獲得她們的芳心。(《山茶花開時》劇照)

山羊女是外熱內冷的女生，千萬不要被她們表面嚇到，她們只是比較慢熱，只要男生耐心地和山羊女慢慢相處，兩人有了共同經歷和話題後，得到她們的信任，就可以發掘到她們熱情又可愛的內心。

第11名 白羊座 難追指數 40%

白羊女個性開朗熱情，要跟平易近人的她們先做朋友十分容易。(《從天而降的一億顆星》劇照)

白羊女個性開朗活潑，熱情的她很容易就和別人成為朋友。心思單純的白羊座也不會去揣測男生接近她有什麼意圖，所以很容易就可以認識到白羊座的女生，日久生情也不是問題。

第10名 金牛座 難追指數 50%

金牛座女生經常會因小事發脾氣，但是要哄回她們也十分容易。(《舉重妖精金福珠》劇照)

金牛座是比較固執又被動的女生，遇到有異性接近就算有興趣也不會積極靠近，偏要等對方先主動。另外金牛女容易發脾氣，通常她們都是因為一些雞毛蒜皮的事情而埋怨，但脾氣來得快走得快，幾句甜言蜜語就可解決。

按圖看餘下9個星座的難追程度指數：