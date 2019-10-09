玫瑰豆沙、鐵鏽酒紅成秋冬大熱唇色　一塗拯救素顏　膚色顯白三度

最近入夜後總有一絲涼意，相信秋天也不近了。女生們想必急不及待要換秋裝了！既然衣服要換季，妝容當然也要好好配合。今年總是能聽到「奶茶色」的妝物，但是偏暖橘色的奶茶色並不是人人都喜歡，而且黃皮膚也比較難駕馭。 所以今次就為大家推介今年同樣大熱的「玫瑰豆沙色」和「鐵鏽酒紅色」。眾多網友都指這2個顏色都是超顯白的顏色，而且玫瑰豆沙色的唇膏更被稱為素顏神器，塗上後一秒見得人。

玫瑰豆沙色

秋冬配上玫瑰豆沙色溫柔又顯氣質。(knhs2@IG)

VDL Expert Color Real Fit Velvet #203

VDL Expert Color Real Fit Velvet #203 (VDL官網)

今年非常流行霧面唇膏，柔軟啞光的質地讓雙唇看上去更加溫柔有氣質。VDL這款霧面絲絨唇膏還帶有絲絨與啞光閃粉，但是搽上嘴卻不會出現閃粉也不會顯乾紋，增加嘴唇柔軟感，配上大熱的#203色號，粉嫩的嘴唇見到就想親一口。

VDL霧面絲絨唇膏搽上嘴也不會顯唇紋。(vdl_cosmetics@IG)

Nars Audacious Lipstick #Jane

Nars Audacious Lipstick #Jane

Nars家的唇膏一向顏色多選擇，而且顯色度極高，雖然歐美品牌的唇膏顏色一向較浮誇，但是Nars卻推出了不少亞洲人的色調，黃皮膚也能輕鬆駕馭到。特別是這個#Jane玫瑰色，搽上嘴面色也變好，素顏時候用最適合。

Dior Addict Lip Tatto #421

Dior Addict Lip Tatto #421

Dior這支#421色號可以說是這個系列的超級搶手貨，每次一補貨都會火速售罄，網上也可以經常見到代購的蹤影。如果喜歡玻璃嘴效果的女生就最適合，它是唇液的質地，擦上嘴水潤有光澤，增加女生的甜美感，正所謂好物難求，這支真的必要入手。

鐵鏽酒紅色

3CE Cloud Lip Tint #Immanence

3CE Cloud Lip Tint #Immanence (3CE官網)

韓國元老級彩妝品牌3CE的唇膏一直是韓妹必備的「看門口」產品，3CE的唇膏主打霧面啞光妝感，而且它的顏色飽和度極高，鮮色的色調就會超級顯色！想要打破秋冬暗沉感增添氣色，#Immanence這個色號就最合適，而且黃皮膚的女生們也可以放心使用，顯白效果出色，會讓人以為你天生皮膚就很白皙的錯覺。

順帶一提，3CE最近在香港還推出了下午茶套餐，以秋日晚霞色調作主題，位置就在中環的熱門打卡點大館，吃完下午茶還會有小禮物一份呢！

3CE x Madame Fù “Walking in the Cloud” Afternoon Tea Set

供應日期：2019年10月1日至31日

地址：Madame Fù 中環荷李活道10號（舊中區警署）大館營房大樓3樓

價錢：$250/位；$450/2位（加一服務費）

查詢電話：2114 2118

Mac 經典啞光唇膏 #Marrakesh

M.A.C 經典啞光唇膏 #Marrakesh (M.A.C官網)

M.A.C最出名的一定是子彈唇膏系列，價錢親民而且色號選擇又多，一直都是小資女生的最愛。而#Chilli色在子彈唇膏當中更是銷售第1的色號，她的姊妹色#Marrakesh也一樣受歡迎。#Marrakesh是像鐵鏽一樣帶有棕色調的深紅色，被韓妹在IG上洗版大推，大讚它在修飾暗沉蠟黃膚色的效果非常明顯。

Armani Lip Mestro #200

Armani Lip Mestro #200 (giorgioarmani官網)

Giorgio Armain的紅管唇膏系列一直都是皇牌，這個系列屬於唇釉質地，帶有半霧面妝感，水潤厚身的質地很適合冬天乾燥易甩皮的天氣使用，還會自動把乾紋「隱形」。這個#200色號更是充滿秋冬質感。想要選一支低調、又可日常用紅唇膏的話，極力向大家推介這個色號。