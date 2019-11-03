【愛情保鮮法】情侶一起喝酒更幸福　研究：增同步感　減離婚率

你也是個無酒不歡的女生嗎？一杯啤酒下肚趕走鬱悶的壞心情，下班後的微醺時刻便是最好的心靈慰藉。一個人喝酒放空是享受，一堆人狂歡便是熱鬧，而與另一半小斟更會令關係更甜蜜。

一杯啤酒下肚趕走鬱悶的壞心情，下班後的微醺時刻便是最好的心靈慰藉。(《我要準時下班》劇照)

這並非一篇鼓勵女生賣醉的文章，只是與伴侶晚上在家小斟一杯，倚靠著梳化喝酒談天，的確是能令關係更緊密的習慣。美國密西根大學的一項研究指出，習慣一起喝酒的伴侶比不會一起喝酒的更快樂，而且對於彼此的關係有更正面的感覺。

美國密西根大學的一項研究指出，習慣一起喝酒的伴侶比不會一起喝酒的更快樂，而且對於彼此的關係有更正面的感覺。（《無法成為野獸的我們》劇照）

研究人員邀請了2,700多對結婚多年的夫妻，透過他們的飲酒習慣從而了解這行為於關係中扮演的角色。結果發現會一起喝酒的夫妻對婚姻擁有較高的滿意度，而且研究報告還指出關係中若女性為獨自喝酒的一方，這類夫妻的關係滿意度則較差。

有份參與研究的Dr. Kira Birditt表示，酒精的種類與份量對研究結果並沒有太大影響，真正構成關係滿意度的關鍵其實是那種「同步」的感覺。當兩人願意花時間交流並養成習慣，對關係絕對有正面的影響，有助減低離婚率。相反，只有一方喝酒的話，另一方容易產生「被排斥」的負面情緒，有機會影響雙方對關係的滿意度。

酒精的種類與份量對研究結果並沒有太大影響，真正構成關係滿意度的關鍵其實是那種「同步」的感覺。（《春夜》劇照）

攝取過量的酒精會危及健康，但適量的紅酒則有助減低患上心血管疾病的風險。有研究指出，紅酒裡含有強大的抗氧化劑白藜蘆醇和花青素，每天攝取150毫升的紅酒有效減少血管裡的壞膽固醇，減低中風機會。而且適量的酒精會刺激腦部釋放安多酚，這種激素能令人產生愉悅的感覺，令兩人的關係進一步升溫。不過，凡事也應適可而止，過量的酒精不但有害健康，酒醉後失卻理智的行為更會影響關係。

外國也有不少針對關係滿意度作出的研究，發現以下因素也令關係更穩定。

【按圖看情侶一起運動的好處】滴酒不沾的女生無需為此研究憂心，心理學家Theresa E DiDonato Ph.D.指出，除了一起喝酒的習慣外，一起運動也會令關係更穩定。

參考資料：Her，The Guardian，Health Line，Psychology Today