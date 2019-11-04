《忘了、忘不了（The Notebook）》是一部甜到膩的電影，男女主角兜兜轉轉，最終還是決定拋下一切走在一塊，幸福美滿，白髮齊眉，女生卻得了老人痴呆症，每天都在驚恐中醒來。男主角於是每天裝作朋友，跟她說愛情故事，他倆往日的愛情故事。 筆者看着同行友人感動流淚，心裏疑惑：現實中要照顧病妻，大多不是愛情故事，而是社會新聞。直到看到這樣的故事，有位丈夫出版了一本書，記錄十年的愛情故事，只因妻子患病失憶，說了一句：「不記得你是誰，但記得我愛你。」

小說種類林林總總，寫作動機各有不同，但由丈夫Steve自資出品《I Know I Love You》，肯定是近來最窩心的一本。（But I Know I Love You@Facebook）

懷孕妻患病 一覺醒來記憶盡失：「不記得曾生子孩。」

小說種類林林總總，寫作動機各有不同，但由丈夫Steve自資出品《I Know I Love You》，肯定是近來最窩心的一本。

一天，懷孕33週的Camre因呼吸困難而入院，她被立即送到急症室。當時她心臟病發作，醫生確診她患上子癇前症，即妊娠毒血症，一種只會在懷孕期間會患上的疾病，患病期間血壓會提高。大多情況下，子癇前症並不會很嚴重，對懷孕也不會有太大影響，但也可令孕婦有嚴重頭痛、火燒心或視力模糊等症狀，最嚴重也可有生命危險。

幸她，Camre最後也順利生下只有四磅的兒子，丈夫Steve卻回憶：「她醒來後有點不一樣。」他憶述：「她不記得她是誰，不記得生下兒子，不記得自己的父母，不記得我。」

丈夫Steve卻回憶：「她醒來後有點不一樣。」他憶述：「她不記得她是誰，不記得生下兒子，不記得自己的父母，不記得我。」（But I Know I Love You@Facebook）

夫為失憶妻寫小說 因一句：「不記得你是誰，但我知道我愛你。」

Camre與Steve在一起十年，結婚四年，Camre一覺醒來，卻甚麼都記不起。

出院後的數月，Camre甚至怎樣連刷牙與洗澡都不記得。於是她只好留在父母家，而兒子則由Steve一人照顧。一天當他倆在Camre家的時候，她跟Steve說：「不記得你是誰，但我知道我愛你。」於是啟發Steve自資出版《I Know I Love You》一書，記錄他們如何相遇、愛上對方、第一次約會、婚禮與生下兒子。

Steve亦開了專頁記錄這十年點滴，助Camre找回她失去的回憶：

+ 10 + 9 + 8

Camre也養成寫日記的習慣，幫助訓練記憶。但她指丈夫的記錄對她幫助不少，讓她知道他倆從前如何相處。她說：「有時候，對於我來說十分困難，因為它告訴我所有我們一起走過的時光，那些應該在我腦海中的時光，我遺失了的時光。書本在他們結婚四週年當天出版，Camre的記憶雖然未完全恢復，卻也總算日漸康復。

Steve說：「那句說話時時在我心頭，那是我所有的動力。」