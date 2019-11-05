與陳百祥舌戰後受訪　杜汶澤勁火滾斥對方冇邏輯：嘥X氣！

對社會議題抱截然不同意見的藝人杜汶澤與陳百祥（阿叻），今日（5日）在港台直播節目《視點31》討論近月對各社會議題的看法。在節目結束後，二人接受傳媒訪問，杜汶澤談到是次答應出席對談是因為記者利君雅，可惜今天無緣與她見面；杜汶澤直言沒看過陳百祥之前的訪問：「人同人嗌交都要有基本嘢先可以拗，而佢最可怕嘅地方係唔記得自己講過乜，完全冇邏輯可言。（會覺得他無賴？）無賴就固之然，所以我而家明白點解佢一路都係咁。冇辦法，佢咁嘅年紀有咩責任教識佢？」杜汶澤自言很是激氣，而說到用一個形容詞形容阿叻，他就答：「嘥X氣！」又說要打邊爐下火。

杜汶澤與陳百祥今日在直播節目討論近日對各社會議題的看法。（Facebook／@香港電台視像新聞）

陳百祥甫出場就說聽到杜汶澤的想法：「但我唔Buy佢嘅諗法。」他又堅稱自己看到10月1日警察的生命受到威脅才決定開鎗：「我冇分藍黃，我係講自己點諗，我由頭到尾都話和平示威，或者唔滿意政府嘅可以遊行，說服到我的話我都去嘅！問題係我唔鍾意暴力，兩邊嘅暴力都唔好，如果警察用過分暴力都唔好，但我睇唔到警察用過分暴力！」

陳百祥認為節目直播的話要對自己說過的話負責，若然是錄影會擔心節目組的剪輯。（葉志明攝）

談到有大學生在停車場疑為躲避催淚彈意外墮下，陳百祥說：「呢個係一個悲劇，我係會可憐呢個學生為理想付出生命，我上嚟就係希望佢哋聽到我講嘢，唔好白白犧牲。佢哋追求緊嘅嘢百分之九十係追求唔到，點會有人犯咗事係冇事？我最痛心佢哋咁樣諗！」他聲稱自己五分鐘前才看到這段兩天前的新聞。他又自言經常在演講時面對年輕一代：「但我而家真係唔了解佢哋嘅諗法，因為我冇細路、唔識教育，我唔係出嚟做英雄，我只係想香港安居樂業。我出嚟明係做箭把俾人鬧，但我犧牲少少有乜所謂？」

港台門外有市民高呼「光復香港」等口號，亦有市民表示支持叻哥成為警務署處長。（葉志明攝）

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陳百祥又自言自己一直都聽到與自己相反立場的聲音：「我覺得嗰啲聲音係錯！我睇到畫面、新聞啲教授點樣教佢哋（年輕人）出嚟犧牲。」談到不少街坊被警察武力（如催淚彈）波及，他說：「杜汶澤話而家香港係內亂，你仲出去睇熱鬧做咩？」他又表示支持獨立調查委員會：「不過要件事完咗！」記者指有行家被鐵鏈鎖着拘捕，他就說：「我唔評論個別事件！唔關我事！嗰啲畫面我睇唔到！（選擇性接收資訊？）我唔係揀，我唔會24小時望住新聞啩？」及後阿叻在記者一片追問聲下離去。