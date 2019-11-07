【V煞】重口味愛情：為試驗而折磨愛人　是愛得徹底還是不夠信任

2005年的《V煞》電影，不論是劇情還是造型面具也是經典之中的經典，十多年來歷久猶新，或許好電影不怕歲月洗禮，當中的道理，包括愛情中的考驗，也值得深思。

反政府電影《V煞》：面具之下是理念 理念是不怕子彈的

2005年的電影，在2019觀看，一點也不過時，因為故事是描述2020年的英國。

《V煞》改編自英國同名漫畫，說到當時英國被極權政府控制，沒有宗教、言論等自由，晚上實行宵禁，更由秘密警察執法，而戴著面具的男主角Guy Fawkes計劃要向人民揭示政府的暴行及腐敗，於11月5日，寄出面具、黑色禮帽和斗篷等，寓言人人理念一致，呼籲人民一起反抗政府，更計劃把一列廢棄倫敦地鐵列車裝滿炸藥，撞向議會大廈。

電影有不少經典對白、橋段也時時被人引用：

+ 3 + 2

《V煞》中「重口味」愛情：愛一個人是讓她自立？

筆者在數年前觀看，當時有眼不識泰山，只戲言一句：「嘩！掘地道、砌骨牌又與女主角玩角色扮演，V最厲害的不是理念，而是時間管理。」殊不知在角色扮演中，原來那「重口味」愛情也繞有深意。

V：「你可以停止折磨逼供的，Evey。你可以放棄堅持，但你沒有，為甚麼？」（《V煞》劇照）

電影中的愛情不只是副線（內含劇透）

男主角V與女主角Evey在宵禁的夜中相遇，V深深愛上Evey，可是二人不可能走在一起，不僅因為V在大火中毀容，也是他一路走來，所做的事已經令他回不去了。於是，V派她進行任務，讓她離開了密室。Evey卻被秘密警察抓到，被關在囚室中，遭嚴刑拷打，更被剃光了頭髮。可是，她卻在囚室找一張有如猶如救命草般的紙條，是一位名叫Valerie的囚犯。

Valerie被關在囚室，只因她是同性戀，雖然她生死未卜，但Evey卻在未條中得到力量，決定決不向惡勢力低頭，寧死不供出V的身份與證據，在處決的前一刻，卻被告之，她自由了。走出囚室，發現原來一直身在V的地下室，原來所有都是V的考驗。

他們的對話成就了整部電影的高潮：

V：「你可以停止折磨逼供的，Evey。你可以放棄堅持，但你沒有，為甚麼？」

Evey：「你走啊！我憎你！」

V：「就是這樣！一開始我都以為是憎恨，你都知道，恨意築成我的世界，亦囚禁了我。仇恨教我怎樣吃喝、怎樣呼吸。我以為我會懷着仇恨死去。但突然起了變化......就像正在發生在你身上的。」

Evey：「收聲！我不要聽你撒謊！」

V：「你爸爸說的，藝術家用謊言說出真理。沒錯，我創造了一個謊言，但因為你相信了它，你在自己身上發現真實的東西。」

V：「你發現其他東西。在囚室裡你發現有些東西比你的生命更重要⋯⋯你以為只剩下賤命一條，但不是的，是不？」

這種「重口味」的愛情，我們未必熟悉，有人解讀－折磨愛人，是要讓她成就一個無所畏懼的自己，那樣才有真正的自由，層次也「高」得不是人人接受；但每個人所愛的對象也不同，那種追求既不惜放棄一切、也有視死如歸的感覺，一切在乎你認為：值不值得。