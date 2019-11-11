張馨予當「軍嫂」被唾罵翻黑歷史：曾借吳卓羲上位、背李晨出軌？

「黑歷史女王」張馨予近期又成功以醜聞登上各大媒體的熱搜榜，去年張馨予忽然在微博宣布下嫁任職反恐特工的何捷，成為第一位成功嫁給軍人的內地女星，當時張馨予高調說自己嫁給了愛情，更附上兩人甜蜜的婚照，當時一眾的「軍媒」都封張馨予為「軍嫂」，看好這段的「軍星戀」，可是人們又豈會忘記她在娛樂圈話題女王的位置呢？近期一位自稱是「真軍嫂」的人大罵自己要實名舉報張馨予，恥於她高調不實的形像為伍，直接指出張馨予擁有過多的緋聞，不配做「軍嫂」。

近日張馨予與李易峰參演新劇《號手就位》，在劇中出演軍醫的她就剪了一頭短髮（微博＠张馨予）

行軍打仗的軍人是紀律部隊，擁有執法及行使武力的權力，大眾自然對他們的為人處事、言行舉止有相當高期望與要求，而作為軍人背後的女人，也應該有一套模範，當一切跟大眾期望不相稱時，總會招來輿論壓力，過去充斥負面緋聞的張馨予，如今頂著「軍嫂」之名，也無一幸免被翻出黑歷史。

張馨予不時在自己的社交網絡上秀恩愛，但不少軍嫂都怒對張馨予不滿，稱不願意與其為伍，當中張馨予就霸氣出聲明回應網民（微博＠張馨予）

張馨予的名字出現在網絡上大多數是與她的愛情緋聞有關，雖然往年張馨予因為下嫁了一位現役軍官，成功讓「軍媒」為她的黑歷史洗白，好像對她的批評都減少了，不過在龍潭虎穴的娛樂圈當中，凡是走過，就必留痕跡。婚後忙於在微博上「曬愛」的張馨予迎日復出拍攝內地劇《號手就位》，飾演一名軍醫的她更不惜剪掉一頭秀髮，不過卻頻頻被網民翻黑歷史，按捺不住的她唯有在微博發出手寫的聲明，可是網民仍窮追猛打，那張馨予有甚麼的愛情的黑歷史讓到一眾的「軍嫂」，對她批評不斷呢？

床照風波：吳卓羲微博離奇出現張馨予床照？

2011年，網上瘋傳吳卓羲和內地女星張馨予的床照，促使吳卓羲和擁有嬌人身材的張馨予戀情曝光，當時吳卓羲的微博離奇出現張馨予臉帶嫵媚的私密床照，不少網民都認為是張馨予為了宣示主權而私自「放相」，和博取在香港的知名度，因為那時的吳卓羲已經是紅遍兩岸三地的男星，在那時開始，張馨予才慢慢建立些許的名氣。

當時吳卓羲的微博離奇出現張馨予嫵媚樣子的私密床照（微博＠Ron吳卓羲）

當時張馨予跟在吳卓羲的身後，隋後她就坐上吳卓羲的座駕一同離開 （微博＠小二歪歪子学祖） 當時入世未深的張馨予不斷在微博上抒發對這一段愛情最真切的感受，例如：「愛上一個壞男人會讓你活在痛苦糾纏和委屈當中，或是愛情作為人類持有的瘟疫是無藥可救的。」即便張馨予鍥而不捨地在自己的社交網絡上發文，好像一個在討甜頭或是討男朋友哄的小女孩般似的，但愛情就是你情我願，你願意賭上，卻不代表最終的是會開花，而談愛情就像是修剪花的枝節，當你剪去枯萎的，留下美好的，那亦都是一個美好的開始。

出軌疑雲：張馨予速戀「木子日辰」後偷食還裝好人？

當時張馨予和李晨一同出席2012微博之夜，當中張馨予更穿著透視露臍裝，美豔妖嬈。（VCG）

或許張馨予和吳卓羲的私密床照成為了大部分人對她較深的印象，但大家的焦點很快就被三個月後的新戀情所取代，張馨予和吳卓羲分手三個月後，內地人氣男星李晨在微博高調發文公佈與張馨予相戀，更說：「你讓我相 信 ——–『在哪裡，做什麼，都不重要，重要的是和誰在一起。』所以，在這個特殊的日子裡，我想對你說：『今後，天涯海角，有我相伴。』」更特意地標籤了張馨予的微博。張馨予結束一段令她如此刻骨銘心的愛情，卻在極短的三個月後戀上另一個男星？不過最網民驚嚇的不是用三個月時間就戀上了另一個男星，而是……

2012年9月時份時的張馨予和李晨都是十分的甜蜜 （ＶＣＧ） 數月後，張馨予發出一份分手聲明，宣布結束兩人的戀情，歷時數個月的極短戀情比起長篇電視劇的集數讓要少，可以說是來也匆匆，去也匆匆，當時，她說是自己的任性和不獨立的個性配不上李晨。可是，後來當李晨公布和「范爺」范冰冰相戀時，張馨予卻像一個怨魂不散的女鬼一樣，在網上的社交平台發文：「有時候你以為一輩子在身邊的人，也許會突然消失……三年，時光荏苒。你要幸福！木子日辰。」以大好人的姿態祝福「木子日辰」，即是李晨，後來李晨則以千字文回應，指出當時是「張小姐」出軌，兩人才會去到分手的收場，後來更指明張馨予最好不要「捆綁消費」。相信不少的網民都看到滿地花生碎了，可以說張馨予真是一位娛樂圈當中的「黑歷史女王」。

【回顧張馨予的美照】如何迷倒數個當紅的男星

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突然嫁給了愛情的張馨予

去年8月，張馨予突然於社交網站宣布結婚，正式成為人妻。(微博@张馨予 )

背著李晨出軌之羅生門事件後，張馨予平靜了一段時間，中間可以說是並沒有傳出戀情，直到去年3月張馨予向傳媒表示自己正在熱戀中外，卻沒有公開男方的身份，與她過往高調的作風甚為不同，不過她給網民的驚喜總是出其不意的，去年8月，張馨予突於社交網站宣布結婚，正式成為人妻，在愛情路上總是跌蹤撞撞的她，忽然宣佈「閃嫁」一位任職反恐特工的男人，更說嫁人並不是任性的選擇，而是嫁給了愛情。可是，眾人眼中的她卻是多麼的任性，更是一位擁有豐富愛情「黑歷史」的一位女王罷了。