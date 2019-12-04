《女兒們的戀愛2》陳喬恩認戀富二代　網民質疑如Selina戀情造假

四十歲的陳喬恩的單身六年，早前在內地戀愛實境節目《女兒們的戀愛2》中與馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）配對成功，其後兩人更各自於社交媒體上認愛，正式確立戀人關係。

四十歲的陳喬恩在內地戀愛實境節目《女兒們的戀愛2》中與馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）配對成功（IG＠joechen_fanclub）

陳喬恩一直忙於工作，單身多年，由於她並不希望與娛樂圈的人交往，《女兒們的戀愛2》特地安排了圈外人馬來西亞富二代Alan與陳喬恩配對，最後成功促成這對姐弟戀。

經過連日來的相處，Alan於最後一集中，於天空之橋上棒著鮮花向陳喬恩告白。於後來的訪問中，陳喬恩於鏡頭前感動得落下眼淚，並表示：「愛情沒有放棄我，沒想到有一個人可以為我那麼勇敢。」而另一邊的Alan也說：「跟她在一起的話會受到很多人的關注、評論，我從來沒有走過這一條路，但我願意去克服。」

按圖看兩人於《女兒們的戀愛2》的甜蜜互動：

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兩人的甜蜜互動被網民質疑都是跟著劇本走的，為的是達到預期的節目效果。加上第一季的嘉賓Selina與張軒睿同樣經歷了一段浪漫的旅程，也於節目的結尾成功交往，其後更於社交平台上發文認愛。然而這對相差十一歲的姐弟戀於現實中並沒有走在一起，讓人不禁懷疑兩人的經歷都只是順應劇本的安排。

曾參與《女兒們的戀愛》的Selina與張軒睿被網民質疑甜蜜互動只是在跟劇本走。（微博圖片）

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如今陳喬恩與Alan的故事如出一轍，兩人於節目完結後也分別於社交媒體上認愛。陳喬恩貼上兩人的親密照並強調：「沒劇本、沒台詞，謝謝關心。愛情沒有放棄我，愛情不會放棄每個相信它的人。」陳喬恩於大陸節目《女人30+》中說過自己雖然單身多年，卻從未對愛情失去期盼，更相信一見鍾情。可能《女兒們的戀愛2》真的是一場戲，但如若假戲真做，能因此而獲得幸福也並非壞事。因為我們都希望，陳喬恩真的能尋覓到屬於自己的愛情。