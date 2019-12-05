高以翔求婚前逝世女友心痛送別　鍾楚紅為夫守寡12年：愛情仍在

台灣明星高以翔日前在拍攝內地節目不幸猝逝，讓不少人感到悲痛、惋惜。而高以翔的女友蘇湘涵（Bella）也即時趕回內地處理他的後事，並護送情人「回家」。當她陪着男友遺體回到台灣時，身上穿着男友的黑色外套，神情黯然，一度落淚，讓人心疼。她在花籃上以本名稱呼男友，「志翔（高以翔本名）安息，放心高飛」，盼望來日在另一個世界再重聚。 根據高以翔好友蔣珅瑋在Facebook所述，高以翔離世前一天，曾經與他說自己要踏入「新的人生篇章」，而Bella和高以翔兩家將會有重要晚餐，因此推測他應該打算與女友Bella求婚，如今陰陽相隔，更惹人慨歎。

每一對愛人都希望相依到老，往往命運弄人，前一天仍然說着笑着的身邊人，驟然而逝，對誰而言也是錐心之痛。即使自知要向前看，你還是會在心中為他留個位置，在夜深人靜的時候，你還是會對着天上的他閒話家常。娛樂圈中的她們，痛失伴侶，情人逝去，愛情猶在。

高以翔女友Bella以8字悼念情人。（VCG）

1.鍾楚紅

「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有。」鐘錶廣告上的對白，讓不少觀眾留下了印象，其實它就是出自廣告才子朱家鼎之手，也恰好可以形容他和鍾楚紅的愛情。鍾楚紅（紅姑）與朱家鼎的緣分始於1991年，事業如日中天之際，她選擇了愛情，嫁給朱家鼎，然後在1994年淡出娛樂圈。兩人結婚後，過盡逍遙生活，可惜朱家鼎在2007年不敵癌症逝世。她忍痛在紀念冊上留下「最寶貴的是我曾經擁有你，直到永遠」，代表把亡夫永遠放在心中。如今兩人生死相隔12年，紅姑努力地笑着過每一天，只為了讓天上的丈夫放心，然而她堅決表示沒有再婚的打算。不是因為害怕世俗眼光，而是覺得兩人的愛情仍在。「他永遠在我心中，猶如守護天使般天天跟着我。」

2.吳婉芳

1986年的港姐亞軍吳婉芳，當選後隨即與胡家驊相戀，拍拖7年後1993年結婚，然後她退出娛樂圈，專心照料家庭。丈夫是有頭有臉的富商，她坦言曾經在街「篤魚蛋」、穿波鞋牛仔褲也要顧忌，因為害怕會「失禮」丈夫。然而，她卻向丈夫坦言希望「做自己」，愛妻心切的胡家驊便從此不再加以阻止，讓吳婉芳盡情做想做的事。兩人如此恩愛，只可惜在2017年，胡家驊突然在睡夢中辭世。丈夫去世兩日後，吳婉芳才忍痛發出簡短聲明證實死訊，對外界的關心慰問也一一只作簡單回應。

吳婉芳感歎生命無常，要珍惜身邊人。（VCG）

在丈夫離世前，吳婉芳曾經接受過梁佩瑚節目《佩瑚密語》的訪問，突然提及健康的重要性，「健康很重要，即使這一刻我和你在說話，可能下一刻會突然走了。所以，真的要真係每一刻，珍惜身邊人，即使對方惹自己生氣，但可能有一天睡醒後，他就再沒有機會激怒我。然後到時才心想：『唔該你激我啦！』」言談之間，早已經透露對丈夫的情意和不捨。

失去摯愛的還有她們...