【12星座】最令人想反白眼的男友排行榜　小氣的巨蟹都只排第三

一樣米養百樣人，還會養出各種奇奇怪怪的男人，宇宙把這些怪男人用星座分成十二種，每一個都有令人費解的怪毛病，但他們通常不知道自己有這麼「白目」！

今天的DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，看看十二星座男各有什麼雞巴毛欠扁之處，以及網友心目中最白目的星座男是哪一位！

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《十八歲的瞬間》劇照

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月01日至2019年11月20日，共兩年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『白目星座男』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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