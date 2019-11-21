【12星座心機女排名】得罪天蠍沒好下場　雙魚表面無害其實記仇？

每個人身邊都總會有一兩個心機女，不管是職場上還是社交圈子中，有些人就是為自己利益耍手段，或者表面扮好人但背後默默算計別人。台灣網站《Daily View》就根據《KEYPO大數據關鍵引擎》分析出12星座中心機的程度排行，想知道身邊誰是心機女就要留意這個排行榜了。

12. 白羊座

直腸直肚的白羊座

白羊座可以說是12星座裡面最沒有機心，最直率的星座，她們經常喜怒哀樂都放在面上，一眼就可以看穿。白羊女容易衝動發脾氣，但是來得快去得也快，是個直來直往的人，做事也全憑直覺，想到就要去做，這種人根本就零心機。

白羊女就是一個零心機的女生，她們情緒都放在面上，一看就知。(MBC@Facebook)

11. 巨蟹座

善良的巨蟹座

巨蟹座就是善良溫柔的代表，而且也很擅於討好別人，但卻不是阿諛奉承的人，只是她們喜歡說好話，做好事，也不會去花心思猜度和算計別人。不過大家都知巨蟹座超重視家人，如果你傷害到她們的親人，她就不會手下留情了。

巨蟹座樂於助人又溫柔，她們的底線就是親人。(tvN 드라마@Facebook)

10. 山羊座

有強迫症的山羊座

默默苦幹的山羊座一直都是行動派，做事認真又專注，而且對自己要求很高，一定要有條理，有時候會被人認為有強迫症又死板，但其實她們只是三思而後行，不想有任何差錯。對自己那麼嚴謹的山羊座，會算計的可能也只有自己了。

做事謹慎的山羊座對自己要求很高，總是被認為太固執死板。(tvN 드라마@Facebook)

按圖看餘下9個星座的心機程度排名：