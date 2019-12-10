【多功能老婆】伴侶出軌死守或有轉機？他回來只因將你一直當後備

楊千嬅相隔17年重返TVB拍劇，新劇《多功能老婆》中飾演被背叛的妻子，對由黃浩然飾演的劍雄，曾苦苦等候，又曾苦苦哀求還是求之不得。現實中，面對背叛愛人，又該如何是好？

*在《多功能老婆》中，楊千嬅如何被背叛？最後楊千嬅又是如何抉擇？

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哀求或不 先別貶低自身價值

愛人出軌了，首先要面對的，不是愛人，而是自己。

心理學家及婚姻顧問Randi Gunther就指出，多年來她遇到眾多痴男怨女，面對出軌愛人，男女反應大不同。她指出，男人反應大多氣憤為主，感覺似是有另一男生偷走了本來屬於他的東西，Randi提醒：「愛人不是物品，每個行為她也有責任。」至於女生，除了氣憤與修心，原來愛人出軌最會損害女生自尊，大多都會把出軌責任，不知不覺擱一些在自己身上－難道是我不夠溫柔、漂亮與吸引，他才要找別的女子？

Randi就提醒，愛人出軌，事出必有因，但怎樣錯都不在自己。她說，被取代的恐懼與害怕失去，很易取代了被背叛後應有的情緒。於是，被背叛後，憤怒總是混着悲傷。她解釋，一起很久的情侶更易出軌，因為二人走着走着便走了拍，開初的寄望與要求已不一樣，可是二人卻都沒有作出調整，二人步伐不一，求不得，便軟弱又自私地向外尋求。

心理學家及婚姻顧問Randi Gunther就指出伴侶出軌，「死守」沒有用。（《多功能老婆》劇照）

伴侶出軌「死守」真有用？

先整理好自己，後來才好好「整頓」關係。

Randi指出，要修補關係，第一步是要背叛的那位首先要承認錯誤，也要坦誠為何會出軌。懊悔一定要真誠，不能找籍口為自己開脫、推卸責任，最重要的是，不能要求伴侶立即原諒自己，要有心理準備，投放大量的時間、心力與關懷來重新建立關係。

至於被背叛的那位，要是決定了留下來，也要找尋方法來對抗那痛楚。過程中，要坦白自己的傷痛，也要時刻讓伴侶知道，你願意重修舊好。伴侶努力時，自己也要好好對待這次機會。Randi表示，在她處理的眾多男女之中，有人走過去了，有些沒有。這過程絕不容易，但走過了背叛的那些情侶，過後回望都覺二人感情昇華了，承諾也更為鞏固。

而不管怎樣也好，Randi所言的修補關係，必需是二人一同努力。因此，若伴侶出軌 了，像藍飛那樣「正印死守」尚劍雄是否真的可行？當然不行。

家庭治療師Jane Greer就指出出，出軌愛人不一定會再次出軌，但她建議再次建立的信任，應建基在他做了甚麼，而不是說了甚麼。（《多功能老婆》劇照）

要不要做後備？由自己負責

在《多功能老婆》中，藍飛身邊的好友認為，尚劍雄或會「回來」，他離開只為開拓大陸市場，而不是要真正的拋棄她們母子。原因很簡單，他看死藍飛離不開。是不是甘心做「後備」，感情沒有對錯，一切全屬個人選擇。

重回背叛愛人身邊，總有友人提醒：「一次不忠，百次不用。」再來一次，是不是只是把別離拉長？家庭治療師Jane Greer就指出，出軌愛人不一定會再次出軌，但她建議再次建立的信任，應建基在他做了甚麼，而不是說了甚麼。

Jane也提醒，那是你自己的關係，不必如此被動。要是他／她回來後行為與說話不符，你很有可能再次被背叛，自己也要為自己負責任，大可隨時轉身離開，不必等到愛人再次犯錯，再受傷害。

參考資料：Psycholgy Today(Randi Gunther), Psycholy Today(Jane Greer)