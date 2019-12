龍母Emilia Clarke新戲　聖誕前突失戀？別隨意把修補好的心交出

聖誕將至,想感受滿滿的聖誕氣氛,聖誕電影可算是最方便又直截了當的選擇! 《舊年聖誕好戀嚟》(Last Christmas)由《權力遊戲》「龍母」Emilia Clarke及《我的超豪男友》 (Crazy Rich Asians)男主角Henry Golding主演,搭上耳熟能詳的聖誕情歌《Last Christmas》,譜出一段英倫浪漫奇緣-聖誕失戀怎麼辦?

誠實看後感:節日氣氛十足 「龍母」令人眼前一亮?

若無宗教信仰,聖誕本來就「老套」,大家不過伺機快樂,相信進場的觀眾,也是如此。聖誕歌、合家歡、聖誕裝飾、男男女女跌入愛河⋯⋯應有盡有。電影甫一開始,你大概知道故事去向,不過觀眾還是可以看得很過癮。



《舊年聖誕好戀嚟》講述「龍母」Emilia Clarke飾演的Kate本來熱愛唱歌,卻在一次嚴重的手術後,對所有事情變得漫不經心,與家人關係惡劣,不願回家,夜夜搭上不同男生,卻沒有一個能維持長久關係,工作也不認真,生活一團糟。直到她遇到古怪男生-「我的超豪男友」Henry Golding飾演的Tom。生活糜爛的Kate,與端莊、閒時做義工的Tom南轅北轍,二人卻不斷不期而遇,後來劇情發展不難想像,二人擦出愛火花,不過Tom卻總是神出鬼沒。到底這男生是誰?

明知電影歸電影,現實是現實,看故實在不應「駁故」,不過也不禁想像,Kate積存的一大堆問題,或許在電影中是誇張了點,但在現今的社會,我們都或多或少跟她一樣,活得一團糟,卻只管逃避-寂寞便隨便找個伴、家人相處不來便避而不談、事事不如意亁脆事事不上心⋯⋯筆者很是懷疑,為何這等問題以一個聖誕、遇到一個男生,便可輕易解決?不過,都說看故不「駁故」,看她一步一步把一系列的問題逐個擊破,也很是寬心,至少現實中做不到的,電影中的主角們替你完成。或許,最重要的就是那「第一步」吧?

《舊年聖誕好戀嚟》(Last Christmas)由《權力遊戲》中飾演龍母的Emilia Clarke和《我的超豪男友》的Henry Golding當男女主角。(《舊年聖誕好戀嚟》劇照)

+ 5 + 4 + 3

聖誕失戀怎麼辦?

《舊年聖誕好戀嚟》靈感源於聖誕老歌《Last Christmas》,歌詞唱到:「Last Christmas I gave you my heart/But the very next day you gave it away/This year to save me from tears/I'll give it to someone special」(去年聖誕我把心給了你/但隔天你就將它丟棄/今年為免流淚/我會把它交給重要的人)這首聖誕情歌,不甚浪漫,卻有一種倔強氣息,說失戀卻不失意。

(內含劇透)

浪漫電影,卻加入了一點點懸疑元素,神出神沒的Tom對Kate若即若離,在Kate終於漸漸振作起來的時候,他卻不在了。Kate 尋根究底,不但發現他竟已不在人世,更是自己當年的救命恩人,不少觀眾疑惑,他究竟是鬼?還是Kate患有精神病,患想個完美男生來拯救自己?令筆者最深刻一幕,反倒是Kate跟Tom說了一句:「我才不要把剛剛修補好的心,交給要打碎它的人呢?」情歌浪漫,情歌也可以不浪漫,先好好修補自己,才想那個「someone special」吧。