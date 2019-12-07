龍母Emilia Clarke新戲　聖誕前突失戀？別隨意把修補好的心交出

聖誕將至，想感受滿滿的聖誕氣氛，聖誕電影可算是最方便又直截了當的選擇！ 《舊年聖誕好戀嚟》（Last Christmas）由《權力遊戲》「龍母」Emilia Clarke及《我的超豪男友》 （Crazy Rich Asians）男主角Henry Golding主演，搭上耳熟能詳的聖誕情歌《Last Christmas》，譜出一段英倫浪漫奇緣－聖誕失戀怎麼辦？

誠實看後感：節日氣氛十足 「龍母」令人眼前一亮？

若無宗教信仰，聖誕本來就「老套」，大家不過伺機快樂，相信進場的觀眾，也是如此。聖誕歌、合家歡、聖誕裝飾、男男女女跌入愛河⋯⋯應有盡有。電影甫一開始，你大概知道故事去向，不過觀眾還是可以看得很過癮。



《舊年聖誕好戀嚟》講述「龍母」Emilia Clarke飾演的Kate本來熱愛唱歌，卻在一次嚴重的手術後，對所有事情變得漫不經心，與家人關係惡劣，不願回家，夜夜搭上不同男生，卻沒有一個能維持長久關係，工作也不認真，生活一團糟。直到她遇到古怪男生－「我的超豪男友」Henry Golding飾演的Tom。生活糜爛的Kate，與端莊、閒時做義工的Tom南轅北轍，二人卻不斷不期而遇，後來劇情發展不難想像，二人擦出愛火花，不過Tom卻總是神出鬼沒。到底這男生是誰？

明知電影歸電影，現實是現實，看故實在不應「駁故」，不過也不禁想像，Kate積存的一大堆問題，或許在電影中是誇張了點，但在現今的社會，我們都或多或少跟她一樣，活得一團糟，卻只管逃避－寂寞便隨便找個伴、家人相處不來便避而不談、事事不如意亁脆事事不上心⋯⋯筆者很是懷疑，為何這等問題以一個聖誕、遇到一個男生，便可輕易解決？不過，都說看故不「駁故」，看她一步一步把一系列的問題逐個擊破，也很是寬心，至少現實中做不到的，電影中的主角們替你完成。或許，最重要的就是那「第一步」吧？

《舊年聖誕好戀嚟》（Last Christmas）由《權力遊戲》中飾演龍母的Emilia Clarke和《我的超豪男友》的Henry Golding當男女主角。（《舊年聖誕好戀嚟》劇照）

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聖誕失戀怎麼辦？

《舊年聖誕好戀嚟》靈感源於聖誕老歌《Last Christmas》，歌詞唱到：「Last Christmas I gave you my heart／But the very next day you gave it away／This year to save me from tears／I'll give it to someone special」（去年聖誕我把心給了你／但隔天你就將它丟棄／今年為免流淚／我會把它交給重要的人）這首聖誕情歌，不甚浪漫，卻有一種倔強氣息，說失戀卻不失意。

（內含劇透）

浪漫電影，卻加入了一點點懸疑元素，神出神沒的Tom對Kate若即若離，在Kate終於漸漸振作起來的時候，他卻不在了。Kate 尋根究底，不但發現他竟已不在人世，更是自己當年的救命恩人，不少觀眾疑惑，他究竟是鬼？還是Kate患有精神病，患想個完美男生來拯救自己？令筆者最深刻一幕，反倒是Kate跟Tom說了一句：「我才不要把剛剛修補好的心，交給要打碎它的人呢？」情歌浪漫，情歌也可以不浪漫，先好好修補自己，才想那個「someone special」吧。