【血型X性格】O型男女「戀愛模式」大解構：告白失敗休想再做朋友

為什麼沒有戀愛經驗的人都喜歡參考別人的戀愛模式？其實戀愛不就是應該用自己的心去感受嗎？如果硬要跟著別人的腳步去走，那你是不會體驗到戀愛的滋味的，所以隨著你的心的感覺去戀愛一場吧！看看用心戀愛的O型血是怎樣的吧！

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O型血「戀愛模式」小總結：

O型血的人都是愛恨分明的：

在他們的世界裡不是朋友就是敵人，同樣異性也是分兩種：喜歡的和不喜歡的！但一般拒絕過他們的異性，肯定就會被判為敵人，不可能再做朋友。

O型血是個很愛浪漫的人：

但是你休想他們會對你耍浪漫，因為他們更愛幹實事，覺得打情罵俏浪費時間。而且O型血的人生命力頑強，別以為你的拋棄可以讓他們自甘墮落，沒有了你也一樣可以活得精彩！

O 血型男：在戀愛中佔有慾和妒忌心都特別強，想要控制對方的一切行為，你的整個世界只能都是他，就算他的世界很少有你；

O血型女：在戀愛中雖然也很強勢，但是也很愛撒嬌，像個小孩子那樣，會一直纏著愛人不放。

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