撒嬌的女人最好命！如何嗲12星座的男生？唐綺陽：水瓶只要心情好

「會撒嬌的女人最好命」，比起女生，男生個性都較剛硬，總是吃軟不吃硬，只要遇到女生撒嬌、示弱，基本上都會舉白旗投降。唐綺陽在《女人我最大》分析，如何向12星座男撒嬌最有用，順利得到自己想要的結果。

▼▼按圖放大，看看國師唐綺陽大揭密，應如何向12星座的男生撒嬌▼▼

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火象星座：牡羊、獅子、射手

女生們要激起此3星座的「英雄主義」，像是在危急時刻妳讓他們感到崇拜、妳真的沒有辦法，一旦激起他們的保護慾，基本上都抗拒不了。唐綺陽表示，火象星座喜歡「瞬間爆炸的感覺」，舉例說道：「平常不積極表現，但某一刻他們的意見妳大張旗鼓的說『這是我老公說的』，他們會非常有成就感。」

土象星座：金牛、處女、摩羯

對土象星座的人只會撒嬌是沒有用的，因為他們喜歡「很實際」的人生伴侶，因此很在乎「妳有沒有把責任義務都盡了」。如果妳把該做的事都完成了，土象星座就會買單妳撒嬌的要求，唐綺陽強調：「妳平常的貢獻很重要！」

要讓火象星座男感到「被需要」。（YouTube＠女人我最大）

風象星座：雙子、天秤、水瓶

和風象星座撒嬌非常簡單，只要挑他們「心情好的時候」就可以了，就算妳撒嬌得很笨、很假，他們都會買單。如果挑他們心情不好的時候，妳演得再好，他們絕對不會理你。

水象星座：巨蟹、天蠍、雙魚

水象星座非常的聰明，妳在演戲、撒嬌他們一眼就能看透，不要跟水象星座來這一套，會讓他們覺得妳在耍心機，這樣只會造成彼此間的不信任。所以「天然呆」是唯一一個他們抗拒不了的撒嬌方式，唐綺陽表示：「不要刻意、不要有目的，妳就做妳自己。」

【本文獲「Ettoday」授權轉載。】