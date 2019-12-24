許瑋甯無名指現婚戒默認已婚？曾遭阮經天始亂終棄　終遇絕好的人

每個女人在愛情路上總會遇到幾個渣男，但最重要的是不要因為一個渣男而放棄愛情，否則很有可能會不小心就錯過了你命中注定的那一個人。

現年35歲的台灣混血女星許瑋甯於兩年前認愛攝影師兼導演的劉又年，拍拖兩年以來二人愛得低調，但是偶爾還是會不覺意地放閃一下，兩人如熱戀般甜蜜。近日就有台灣媒體大爆許瑋甯和劉又年已經秘密結婚，因他們發現許瑋甯無名指忽然戴上了一隻戒指，而許瑋甯的經理人對於記者的追問不承認也不否認，只是說私人事情就不方便回應了，網友把這個回應當作默認。

許瑋甯和劉又年拍拖兩年以來愛得低調，但是偶而放閃還是如熱戀般甜蜜。(anno8o7@IG)

要說許瑋甯與劉又年相戀之前，最為人熟悉的戀情就是和阮經天的8年情，回顧她和阮經天的戀情，許瑋甯曾經說過阮經天對她是一見鍾情，之後因為工作關係彼此有機會相處，之後阮經天就對她展開了猛烈的追求攻勢，促成戀愛的契機就在一次牽手後，阮經天霸道地說：「我們就算在一起了」，許瑋甯連思考的機會也沒有，亦可見阮經天是個大男人主義的人。

阮經天對許瑋甯是一見鍾情，兩人有接觸後阮經天就對女方展開了猛烈追求。(anno8o7@IG、阮經天@微博)

戀情初期，阮經天對許瑋甯可謂是無微不至，兩人公開戀情後愛得十分高調，不少人都覺得他們是圈中的「金童玉女」。不過拍拖3年後，阮經天就被爆有第三者，事件引來不少輿論和壓力，但許瑋甯仍選擇相信阮經天，經歷過不少大風大浪的他們感情深厚，還一度讓大家以為他們很快會踏入婚姻。可是，一向女人緣旺，又有「花心男」之稱的阮經天一到內地發展後桃花多多，在第一次的不忠傳聞後，他就一直傳出外遇緋聞，跟前女友、內地女星杜鵑和周冬雨等等，許瑋甯從開始的死心塌地到最後已經變得心灰意冷，決定放手這段感情，結束了8年苦戀。

阮經天和許瑋甯是圈中的「金童玉女」，拍拖3年後阮經天就被爆有第三者，之後又不斷傳出外遇緋聞。(阮經天@微博)

經歷情傷後的許瑋甯在愛情上有更深刻的體會，擇偶也變得更加小心翼翼，單身3年後她遇到了劉又年，兩人火速墜入愛河，每次的放閃照都感受到滿滿的愛，兩人眼中只有彼此，甜到讓人羨慕。而且許瑋甯經常上載男友視角照，劉又年眼中的許瑋甯時而溫柔時而可愛，每一刻都很美，只有了解對方才會看到她最美的一面，而許瑋甯對於劉又年的評價是：「他是一個絕好的人。」

許瑋甯遇到攝影師劉又年後就火速墜入愛河，二人互動甜蜜滿瀉。(anno8o7@IG)

劉又年男友視角下的許瑋甯：

+ 3 + 2

劉又年外型高大清秀，和許瑋甯一起被稱是「郎才女貌」，而且他曾經是男模特，平時喜歡看書和畫畫，比起阮經天外向又愛玩的個性是截然不同。劉又年卸下男模工作後，就擔任了攝影師，還有不錯的發展，《六弄咖啡館》、《萬箭穿心》等都是他的作品。在愛情上趺過一次後許瑋甯上了一課，面對愛情不再一味討好配合，她說過現在自己對愛情的心態是：「我像水，給我什麼樣的瓶子，我就會有什麼樣的形狀。我可以在愛情裡變成我想變成的樣子，但是一定不會讓自己不舒服。」情傷催人成長，成為更好的自己，市