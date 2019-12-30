【馮盈盈分手】曾甜蜜同居過試婚生活　其實早已現分手預兆？

馮盈盈一向與醫生男友Martin愛得甜蜜，常常在熒幕前以寶寶稱呼男友，今年6月更開始同居生活。當觀眾都以為兩人準備公布好消息，她卻在今日（12月30日）於Instagram上宣布回復單身，明言「我倆再不是情侶」，讓不少粉絲大感驚訝。

馮盈盈今早上傳照片，宣布已與男友分手。（IG截圖）

馮盈盈一直以來都坦言把Martin視為終身伴侶，在2016年當選香港小姐冠軍後也毫不避嫌公開自己早已名花有主，又多次直言不排除會有閃婚機會。她亦感激男友愛屋及烏，去年馮盈盈的母親突然心臟病發入院，當時正在工作的她未能及時得悉消息，當她發現媽媽入院時，男友早已出發到醫院了解情況，讓她十分感動。然而，一直恩愛的他們，其實早已存在暗湧？

同居生活成導火線

同居生活是雙刃劍，你可能會因此而認清對方就是自己的終生伴侶，你也可能會因此發現彼此之間不可修補的分歧，因而分手。同居可以很甜蜜，同時也可能出現許多爭執，生活模式、經濟問題、微細至作息時間也可能會出現不合。其實過去馮盈盈多次提及兩人同居之後不時有衝突，例如她生活較講究，會用到水杯、咖啡杯、香檳杯，男友生活較簡約，覺得只有一隻杯就夠。她又曾經在節目《後生仔傾吓偈》上分享同居的苦況，以往家中有工人姐姐和媽媽幫忙做家務，但同居之後就要天天自己做家務，麥明詩更附和「佢做家務做到好多嘢都無時間做。」她直言本以為同居生活會很甜蜜，現在卻只是充斥着做不完的家務，言語間也暗示男友似乎沒有幫忙分擔家務。而她更曾經稱男友在同居時狠罵自己「自私、不上進」，讓馮盈盈「想起他時便好自然流淚」。

馮盈盈在《後生仔傾吓偈》中曾經對Martin有投訴......

男友難以理解工作

除了同居生活，馮盈盈多次透露男友對自己的工作有微言。她當選以後，獲得不少工作機會，除了主持還有拍劇，而當中不乏與男演員的親密戲。馮盈盈為了讓男友放心，答應對方不會保存男藝人電話，也大方帶同男友出席活動，但男友Martin似乎也不太放心。她接受媒體訪問時曾經提及，男友難以接受她與男演員拍攝吻戲，因此她每次拍完吻戲後，都要跟男友匯報清楚拍攝過程。而她在《解決師》與張穎康的一場浴室激吻戲，男友看完後大受打擊，心情難以平復，可見男友難以理解馮盈盈的幕前工作。

馮盈盈在《解決師》中曾經與張穎康有激情戲：

+ 5 + 4 + 3

對婚姻看法存分歧

馮盈盈幾乎每次都會被媒體問及「何時結婚？」，甚至一度有傳男友已經與她求婚。然而，她卻多次澄清兩人還未有結婚的計劃。25歲的馮盈盈入行3年，還是處於「事業搏殺期」，坦言自己年紀尚輕，未有結婚打算。而與男友同居後，她直言發現自己不夠獨立，未能肩負作為妻子為家庭付出的重大責任。而Martin卻恰巧相反，馮盈盈曾經直言男友年紀比自己大，身邊大多朋友已經成家立室，因此他表示無論心智還是其他方面，都隨時預備與她結婚。一個寄情事業，另一個卻希望建立家庭，兩人在結婚方面的分歧，或許就是他們分手背後的原因。