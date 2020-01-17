哈里梅根淡出王室　留低比離開坎坷？瑪格麗特公主棄初戀終鬱不歡

灰姑娘嫁給王子就會幸福快樂？日前，英國薩塞克斯公爵哈里王子與公爵夫人梅根宣布退任英國王室高級成員，轟動全球！其實之前哈里王子娶梅根時，因為梅根不只擁有黑人血統而且離過婚，這段王室成員婚姻一直不被看好。 有史以來，英國王室成員的婚姻都深受關注，更加有一套門當戶對的要求標準，剝削了愛人的自由。別以為哈里王子是第一個為了愛人而脫離王室的人，「不愛江山愛美人」的愛德華八世當時為了迎娶愛人，也灑脫的退了王位！就連英女王伊利沙白二世的親妹妹都曾經被王室框架而大受影響！歷代英國王室成員為了捍衛愛情，也曾作出反擊戰！

1月8日蘇塞克斯公爵和公爵夫人宣布即將有一個重要的新轉變。(sussexroyal@Instagram)

傳統王室婚姻禁忌之一：離婚者不能加入王室。

薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Harry）是英國王位第6順位繼承人。自從與梅根馬克爾（Meghan Markle）的愛情從萌芽開始就被言論攻擊，深受多方的壓力，但他們無畏世俗眼光，一直捍衛這段王室婚姻，他們更打破了英國王室幾百年來的傳統。別忘記梅根還是美籍女演員時候，就與演員兼製片人崔佛·英格森結婚，直至2013天才與前夫離婚，之後她才與哈里王子認識而一拍即合。

梅根·馬克爾的前夫Trevor Engelson於2011結婚，2013年8月二人卻悄悄的分居。(Getty Image）)

對於傳統王室婚姻，離過婚絕對是一個大禁忌！不過哈里王子卻決定與梅根施守終生，要她嫁入英國王室，其實是在挑戰歷代王室婚姻。如不是現今社會接受程度不同，這段婚姻根本難以成事！歷代很多王室成員的愛情因為被監管，被逼在王位和愛人之中決擇，剝削了王室成員擁抱愛情的自由！

愛德華八世：國王變溫莎公爵 華里絲成為千古罪人！

哈利王子的決定令世人回想起曾經退位的愛德華八世國王。1936年，42歲的愛德華八世繼承了大英帝國國王之位。當時愛德華八世與取得英國籍的美國名流華里絲·辛普森相戀，二人更決定大婚。不過由於華里絲曾經兩次離婚，在英國國教的教義之中，前夫還在世時，離婚者不能再婚。由於這個婚事違反了英國的王室制度，因而被鮑德溫首相大力反對，就連當時的英國民眾都無法接受她成為王后。

愛德華八世上任前是一名皇族軍官，卻對美國名流華里絲·辛普森的愛十分之深，絕對是一名深情的王子。(GettyImages)

不過這些反對聲音沒有影響愛德華對辛普森的愛，他更加堅持要與辛普森結婚，所以想出方案，在婚後辛普森不會被稱為王后，他們的孩子亦不能繼位。由於國王的頭銜以及王位繼承的變動問題是需要其他自治領政府的批准，所以這個方案還是被英國內閣和各地政府拒絕、反對。華里絲因為身份低微而被國民恐嚇，不過愛德華八世一意孤行，最終首相和一眾內閣官員以集體辭職，來逼他放棄華里絲。愛德華八世雖然奮力捍衛自己的愛情，但因為不能違背首相的意思，所以退無可退，最終寧願放棄王位也要與離過兩次婚的辛普森夫人結婚。

這段戀情當中有不少內幕和傳聞，因此被拍成一套古今交錯的電影《溫莎公爵的情人》。(《溫莎公爵的情人W.E》電影海報)

【按圖看】英國王室情深國王不愛江山愛美人：

雖然華里絲終於獲得「溫莎公爵夫人」的頭銜，不過不能夠跟隨丈夫享有「殿下」的稱呼。結果退位之後，由弟弟喬治六世繼位，愛德華則被受封溫莎公爵，成就了不愛江山愛美人的愛情故事，婚後二人幸福地生活了三十五年。至於溫莎夫人的名聲，依然遭受到英國人民的痛恨和貶損，溫莎公爵夫婦戀情更被拍成電影《溫莎公爵的情人W.E》，指出這段戀情隱藏的內幕。

英女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)（左）曾為親妹瑪格麗特公主（右）的婚事出馬跟首相商談。（VCG）

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瑪格麗特公主：英女王力幫親妹 都抵抗不過教義！公主重創後大變？

帝王之家的婚姻絕不簡單，當然連公主都是一樣逃不了命運。英女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)的親妹瑪格麗特公主(Princess Margaret)個性活潑可愛，不過有些叛逆，愛情路卻是坎坷。17歲的瑪格麗特公主的美貌正值花樣年華、芳華絕代，就連父親喬治六世國王都讚美她「天使的容貌、嬌美的身段和明星的氣質」。當時她認識了32歲的彼得·唐森(Peter Townsend)，唐森是一名英俊瀟灑、英勇的空軍，其後入宮成為國王的得力隨從，成為瑪格麗特公主的初戀。公主終於一嘗戀愛滋味，可惜初戀終被受阻止，更重蹈伯父愛德華八世的覆辙。

英女王伊麗莎白二世（右）與唯一的妹妹瑪格麗特公主（左）感情深厚。二人相差6年，是當年的第二位繼承人。(GettyImages)

可惜唐森是一個有家室的人，更有兩個小孩，不過二人一直保持地下情。在英女皇伊麗莎白加冕儀式時，二人的親暱舉動被曝光，成為王室醜聞。唐森決定與妻子離婚，迎娶瑪格麗特公主，不過卻被國民漫罵。全因王室成員不能跟離婚者結婚，這種婚事會有違王家和基督教的傳統，社會依然十分保守，所以她的婚事都是被英國國教會否決，更加被國協成員國的首相們反對這件婚事，唐森最後更被調職，疼愛妹妹的英女王都不乏與首相傾談婚事，終於與首相達成協議，提出瑪格麗特可以放棄繼承權，來換取婚姻自由嫁給唐森。

瑪格麗特公主最終放棄初戀，後來與平民攝影師安東尼·阿姆斯壯-瓊斯結婚。（VCG）

【按圖看】瑪格麗特公主被父親喬治六世國王讚美「天使的容貌、嬌美的身段和明星的氣質」：

留低比離開更坎坷？

不過瑪格麗特公主依法被公眾輿論，更在教會的壓力之下，她最終還是沒有像哈里一樣放棄繼承權，留下來選擇王室成員的特權和繁華生活，於1955年宣布與唐森分手。公主在25歲生日前六天寫信給時任總理安東尼·伊登，指明自己的個人計劃和對婚姻的決定，瑪格麗特公主在信中的態度都是非常堅定和自信的，即使她終是放棄了愛情，但沒有失去公主的威嚴。瑪格麗特之後的愛情路都十分曲折離奇，公主得知唐森後來再婚的消息後，都在翌年下嫁平民攝影師安東尼·阿姆斯壯-瓊斯，她黯然另嫁後都傳出不斷的緋聞，又性情大變，後來更離婚，成為王室公主的另一個傳奇。瑪格麗特公主終年71歲，去世之前仍然排在第十一順位。就算當天選擇留低，看來也得不到幸福的結局。

公主的初戀成為一時佳話。(BBC《Princess Margaret: The Rebel Royal--Princess Margaret falls in love》截圖)

公爵夫人梅根：曾被提醒不要嫁入王室！

梅根雖然是知名女星對於傳媒的流言蜚語，都不是第一天的事，不過她還是抵不過加入王室的壓力。上年，哈里王子與梅根曾經前往非洲拍攝紀錄片《Harry&Meghan: An African Journey》，當中二人大膽指出王室的制肘。梅根坦言難以適應王室的生活，王室和傳媒的負面聲音太多，而梅根的非裔血統都是常被評撃的重點。她形容成為王室成員十分艱難。梅根更被英國朋友警告她不要嫁給哈利。就連哈利王子都在節目中不禁訴說與兄長之間不同而受到壓力。他眼見梅根一人默默承受痛苦令他想起母親戴安娜王妃。他坦言：「現在我有一個家庭要保護。」原來他們早就暗示他們的計劃。

【點撃看】梅根生了黑猩猩？非裔血統被種族歧視？

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哈利王子夫婦經過數月反思和內部討論後，決定為了家庭而爭取二人的自主性。日前，終於在Instgram上對外宣布會退任英國王室高級成員的身份，他們日常的開支不再由王室承擔，未來會積極工作，一心財務獨立，他們更決定創立自己的慈善基金。在過去幾年，他們成功平衡了來往英國及北美的生活，又揚言將以其他方式繼續支持王室、支持英女王。

根據外國媒體《BBC》，哈里與梅根的官方網站Sussexroyal.com指出二人屬於「國際受保護對象」，以後公共活動的開支將不會再由納稅人支付的「女王撥款」（Sovereign Grant）之中抽取，以實現經濟獨立。另外BBC更獲悉，二人發表聲明之前，原來並沒有向王室成員徵求過意見！就連英國女王與威廉王子等成員都全不知情，而白金漢宮更表示對此感到失望！王室事務記者戴蒙德（Jonny Dymond）稱事件明顯是一個重大分裂，一邊是哈里和梅根，另一邊是其他王室成員。白金漢宮眼見王室分裂危機，立即發出簡短的聲明，表示卸任一事仍在討論的階段，需時決定。其實他們夫婦二人早就決定卸任王室高級成員，所以先在未知會白金漢宮的情況下，自行宣佈，可見他哈利王子夫婦先斬後奏，一心卸任王室高級成員的決心。

到底這會不會是王室內戰的開始或是走出王室局限的反擊呢？(sussexroyal@Instagram)

生於英國王室，就被受注目，被受限制，就連尋求所愛的自由都被所限，可以找到一個甘願為你放棄一切的人，怎不會是真愛呢？希望有情人終於找到擁抱自由的一片天。

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