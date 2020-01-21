盤點12生肖最憎的「分手理由」　屬雞最怕被嫌：你沒身材沒氣質！

分手這件事情本身就讓人很不爽了，但是有些人卻偏偏還要雪上加霜，分手的方式極度讓人心寒。不過呢，生肖們被分手，所能承受的分手理由都各有不同。其實在這裡小編建議，如果你們真的没有感情了，還是避免用最傷人的方式分手，人情留一線，日後好相見~

都說愛一個人不需要理由，不愛了卻有很多的理由和藉口，分手不會讓每個人都體面，但至少讓他們心裡有數，這才算好聚好散！（《痴情男子漢》劇照）

當我們在享受愛情的時候，就要有心理準備去承受分手，因為愛情是未知的，是變化莫測的。並不是你的一腔熱血就能換回別人的真誠以待，很多時候我們付出了很多，換回的卻是傷痛。都說愛一個人不需要理由，不愛了卻有很多的理由和藉口，分手不會讓每個人都體面，但至少讓他們心裡有數，這才算好聚好散！

分手的理由有很多，有的理由真實而傷痛，讓人不得不面對，不得不接受。有的理由很牽強，仿佛與一種欲加之罪何患無辭的感覺，讓我們感覺到這是為了分手而分手，讓人很不爽！

十二生肖也會面對愛情，面對分手，當分手不能逃避的時候，是怎樣的分手理由讓人鬱悶呢？下面，小編就為大家盤點吧！

▼▼按圖放大看齊１２生肖的最爛分手理由▼▼

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