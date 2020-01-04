【2020鼠年十二生肖運程】旺桃花開運色手袋推介　屬鼠白色避情劫

近日網路上掀起陣陣的「藍色風暴」，各大品牌推出「經典藍」色調的手袋都深受一眾女生歡迎，潮流大熱顏色固然吸引，不過跟自己又有沒有相連的關係又是另一課題。新一年開始，大家都想在各自方面有新突破，特別渴望戀愛的單身一族，若想讓自己桃花滿滿，或者先參考今年各個生肖「旺桃花」的開運顏色，從而挑選所屬顏色的手袋，隨時與「桃花運」同行。

《雲文子奇門遁甲2020鼠年生肖運程》一書除提及「十二生肖桃花催運顏色」外，也附上2020年精要生肖運程內容。 (雲文子) 香港著名的風水命理學家—雲文子，近日在其一書《雲文子奇門遁甲2020鼠年生肖運程》中，以奇門遁甲的方法推算2020 鼠年生肖桃花運程的預測，其書當中更介紹了十二生肖專屬的催旺桃花「開運色」手袋，講解每一個生肖，揹上專屬可催旺桃花色調的手袋，便可以加強自己的桃花戀愛運。

新年是女生們入手新手袋的好時期。單身一族不妨參考以下建議，入手一個有助催旺桃花的新手袋！

鼠：「開運桃花」顏色－白色和綠色

根據風水命理學家—雲文子的桃花運程的預測，2020年是屬於鼠年，屬鼠的朋友今年屬本命年，在風水命理的學說中稱為「值太歲」，加上古語有云「太歲當頭坐，無喜必有禍」！屬鼠朋友的桃花運也是較為波折重重，有一股招惹爛桃花的危機。

Classic Quilted Lambskin Double Flap Large Bag in White with Gold Hardware (ig@lematilde) 因此，雲文子學家指，如果屬鼠的人需要改善爛桃花氣場，除了可多些前往正面人氣旺盛的活動，提升整體的好桃花運勢外，更可以多帶上屬於其增運顏色的綠色和白色來增加好桃花運呢！說不定可擋去不必要的情劫。

牛：「開運桃花」顏色－白色、咖啡黃色

今年屬牛的朋友運勢旺中帶險，更是凡事能逢凶化吉。在桃花運勢當中的他們總是渴望著戀愛，可是今年的桃花運卻是停滯不前，可幸工作場所或有轉機，因為在工作的地方當中，與異性特別投緣。若女生多帶上白色和咖啡黃色調的手袋，也有助增加強桃花運呢！

虎：「開運桃花」顏色－綠色、咖啡黃色

生肖是屬虎的女生，雖然今年運程暗湧潛藏，不過你也是可以一改以往被動的個性，以更進取的態度處事待人，相信在結交異性方面也有大的幫助。不過，屬虎的女生今年的桃花運總是反覆向上，與可發展的對象總是徘徊在互相摸索的階段，渴望「出POOL」的女性可以配帶綠色或咖啡黃色色調的手袋來增加桃花運。

兔：「開運桃花」顏色－黑色、紅色

生肖是屬兔的女生在今年的運勢可謂荊棘滿途，整年總是出現不少阻滯和相遇不少差的人緣。在感情運更是低沉不穩，如果你是擇偶條件較高的女生，不妨下調自己的要求或帶上增運顏色黑色和紅色的手袋，來增加感情運吧！

【按下圖看餘下生肖的「桃花開運色」手袋】

+ 28 + 27 + 26

「生肖命理只供參考之用，內容由雲文子授權刊登」

資料來源：《雲文子奇門遁甲2020年鼠年生肖運程》