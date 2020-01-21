37歲彭于晏自爆單身5年　否認與張鈞甯秘婚　缺安全感曾害怕承諾

台灣男星彭于晏是不少人的「夢中情人」，而且是娛樂圈的「黃金單身漢」，雖然不時傳出緋聞，但他都沒有承認，就像最近又傳他與張鈞甯秘婚，他否認了，戀情一直成謎，同時令粉絲有無限幻想。 最近，彭于晏上大陸節目《魯豫有約一日行》時，鬆口首談前女友，到底是誰讓他念念不忘呢？

彭于晏還是忘不了初戀女友。（《魯豫有約一日行》擷圖）

單身5年彭于晏最想找回初戀女友

上星期，彭于晏參演了大陸節目《魯豫有約一日行》，主持人魯豫跟着彭于晏一天，體驗他的日常生活，到節目尾段，魯豫問彭于晏有關感情的問題，多年來彭于晏緋聞不少，但一段也沒有承認，也甚少提及感情問題，今次他首度開腔。

作為工作人物，他們的一舉一動都成為眾人的焦點，彭于晏卻看得很開，指要是被人拍到便會讓大家知道，可惜記者拍到的都不是；他也自爆已經單身了5年以上，曾與圈外人交往，雖然談得來，但因為工作的關係，還是分開了；彭于晏又被問到如果要找回一件曾經丟失的東西，他即答出了一個令「彭太太」們悲喜交加的答案：「我的初戀女友」，他解釋到：「初戀都是最開心的嘛，後來再來就是一直追求這種感覺，就沒有了。完全投入的愛情是最難忘的，要不然就是我沒有碰到，有可能是這樣。」

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有女朋友，健身當然可以排在她後面。 彭于晏

今年已經37歲的彭于晏感情一直成疑，他也曾問及自己：「感情是不是最需要」他內心仍是一個問號。訪問中，他有提到事業、家人一定放到最前，皆因來自沒有安全感。

彭于晏提到因為父親的關係而失去安全感。（《魯豫有約一日行》擷圖）

彭于晏來自單親家庭，直到現在只見過父親4次，而且小時候又胖胖的，很容易被人欺負，長大後為了可以保護家人，加上拍戲關係，便開始健身了，成為萬人迷了；雖然有了外表、事業，彭于晏還是會質疑自己的愛情，「如果我今天真的喜歡一個女孩子，然後傷了對方的心或是怎麼樣的時候，會不會像父親一樣」他擔心自己似他父親，同是一個害怕承諾的人。

對愛情保持開放：轉角遇到愛

多年前，還是三十出頭的彭于晏曾接受訪問時指不會因為友人先後結婚生子而急趕結婚，在真名天女出現前會全心演戲；現在將近四十，他的看法開始改變，希望有一段新感情：「說不定跟你（魯豫）訪問完後就有（新戀情）了！」魯豫也笑說出門後要留意左手邊，然後一臉春心大動的小男孩樣，彭于晏想交女朋友了。

不少人對於自己都沒有信心，因而錯失一段又一段的緣分，想他人愛你，先要學懂自愛，慢慢建立信心、安全感，每一段感情都是一堂課，要是害怕失敗，你永遠只會是愛情的輸家。

按圖看看彭于晏歷任緋聞女友：