台星謝和弦吸毒老婆舉報　曾與直播主播開房　歷高低7年情已逝？

台灣歌手謝和弦早前因再次吸食大麻而被捕，震驚台灣娛樂圈，因為舉報人竟然是他的太太戴怡軒 （Keanna）。謝和弦獲准以3萬元台幣（7,700港幣）保釋。 謝和弦和Keanna是娛樂圈中出名的恩愛夫婦，男方曾多次為女方寫歌，二人更一同創立個人時裝服飾品牌「RCKT」，今年11月還一同出席活動，更說「跟了我這麼久，不會丟下妳的」，如此恩愛的，為何會淪落如此境況？

謝和弦在12月5日因吸食大麻而被捕，而舉報人是他的太太戴怡軒 （Keanna）。（chord0415@Instagram）

躁鬱症食大麻 妻子愛得難捨難離

今年32歲的謝和弦與Keanna拍拖4年，在2016年決定走向人生另一個階段，二人成為夫婦，當時，謝和弦更把對Keanna的愛意寄情於歌曲中：「要不是你給我力量／我不知道該怎麼獨自面對黑暗」、「你就是我將來要娶的老婆／謝太太」，找來老婆拍攝MV，甜蜜的互動都看得觀眾快要瞎眼，不止如此，謝和弦常帶Keanna到演唱會中，又向她多番表示愛意，連Keanna也害羞起來，看到二人幸福美滿的樣子，粉絲也非常替二人高興。

按圖看謝和弦與Keanna恩愛時光到決裂​：

+ 9 + 8 + 7

從前謝和弦都是叛逆衝動代表，他的充滿熱血火爆氣息：「快吃我這一拳／有沒有感受到我滿腔沸騰的熱血」，原來他曾患躁鬱症，需要入院接受治療，演藝活動全部暫停；他在2012年在Facebook自爆曾吸食大麻並自首，多年來有Keanna陪伴才能度過，根據《鏡週刊》報導，為了不耽誤Keanna的青春，謝和弦更一度想罵走她逼分手，誰知道罵也罵不走。

經過一切的風風雨雨，沒想到謝和弦今次再吸食大麻，更性情大變，把被捕過程直播到Instagram，見傳媒時態度輕佻，事後更在Facebook發文：「謝謝妳愛我，但我比較愛大麻。」，私人的Facebook又顯示「單身」狀態，讓人猜疑二人的婚姻狀況。

謝和弦和 Keanna 的婚姻狀況成為了焦點。（chord0415@Instagram）

舉報是愛，還是報復？

今次謝和弦被揭發，是因為Keanna的舉報。

對於大義滅親，現在還有不同猜測，在謝和弦被捕前一天，他在Instagram中發布了一條與直播主播「莉婭」在酒店中自彈自唱，台灣媒體更指二人一同到過夜，雖然是Keanna告發，但她一直陪伴在老公左近，一直痛哭，後來因身體不適才提早離開，事後前同門的蕭敬騰被問到有此事也表示：「其實那他要謝謝他老婆，他老婆也很勇敢要去修正他，知道他們很恩愛。」

過去他們經歷情緒病、食大麻都能重回正軌，並決定長相廝守，更為擁有二人的愛情結晶，而不斷努力，為何事態會發展到這樣？面對過錯，深愛他時，便想更正他、陪伴他，希望他變好，但如果同時要面對一個未知的第三者，無能為力，把事情公諸於世，是一個辦法，還是一個決裂，值得深思。