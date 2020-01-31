陳庭欣口罩風波因與男友理念分歧？KOL為愛留守武漢被網民怒罵

這一代的戀人特別需要經得起挑戰，真正的同甘共苦。至從「武漢肺炎」疫情持續擴散，引起全球關注，人心惶惶。市民為了提防新型冠狀病毒，多間店鋪口罩短缺。 新春期間，藝人陳庭欣(Toby)日前在Instagram上張貼彩豐行老闆男友楊振源（Benny)公司的口罩儲貨，大肆宣揚各區分店會有口罩出售，希望與市民共渡難關。結果大批市民排隊購買，豈知口罩數量太少而惹起市民不滿，幾度混亂！雖然陳庭欣都公開道歉，但卻被揭發Benny原來早為朋友留貨！看來這對亂世佳人的價值觀確實存有差異！

年三十，Toby就在在ig上怒罵藥房：「太過份，發肺炎財！」(toby_yanyan@Instagram)

疫情前，多少間企業本著良心賣口罩？藝人陳庭欣(Toby)早就不滿藥房高價賣出口罩一事。正因肺炎疫情嚴峻，口罩短缺，她都不忘為彩豐行老闆男友楊振源的公司推廣防疫消毒產品。

陳庭欣在Instagram上又張貼照片，又拍影片，都是為了宣傳男友公司有足夠的防疫消毒產品，希望確保初三啟市當日，能將所有防疫消毒產品送到各大門市，提供市民購買。陳庭欣揚言：「作為香港嘅一份子，希望跟大家一起共渡難關。」當然一眾網民收到消息都踴躍支持，萬萬想不到發生今次事件！

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大年初三啟市，一大清早各分店門外就出現人龍，大批市民搶購口罩。不過原來口罩供不應求，由盒裝變散裝，排了幾個小時的市民都紛紛出現鼓譟，多間分店現場混亂。陳庭欣亦成為眾矢之的，惹來網友不滿，被炮轟未有完善安排。

事後，彩豐行都在Facebook公開表示抱歉，眾多的盒裝口罩及包裝口罩已全部火速售罄，將會安排盡快補貨， 繼續供應給香港市民。(toby_yanyan@Instagram)

陳庭欣（Toby）與男友Benny拍拖一年，曾經有過「小三」介入的傳聞，後來陳庭欣力證男友而化解事件，之後與男友感情穩如泰山。今次事件陳庭欣亦不例外，陳庭欣最終為今次事件的混亂而於節目《東張西望》兩度鞠躬道歉，表示假期人手短缺，為帶來不便而抱歉，揚言公司將會努力與各部門及供應商溝通，希望各分店能盡快有現貨提供市民購買。可見她著緊男友公司的形象，亦多多參與男友公司的職務，有為未來老闆娘的身份打算。希望公司做到為大眾服務，可惜一波未平一波又起。

上個月她與男友共渡甜蜜慶生，都有上載恩愛照。(toby_yanyan @Instagram)

有網民揭發Benny一早留貨，給予初為人母的KOL朋友(Kammy)，以供她的團購。全因Kammy在IG的限時動態上張貼了一張3箱口罩的照片，更加標籤Benny的IG帳戶，表明是「留俾我嘅口罩」！事件當然再引起網民不滿，又指責彩豐行，認為此舉是對寒冷時分一大清早來排隊的街坊不公。

其實Kammy一直都有團購生意，更開了一個Kammy媽媽group給予團購優惠，即使之後她澄清事件，解釋為了減輕八十多位媽媽對孩子的操心，而團購該三箱口罩，希望化解誤會，不過都不能平息網民對事件的憤怒。

其後，Kammy在IG限時動態上回應事件。(kammmmmm @Instagram)

雖然商人有權利賣給誰，不過正因為陳庭欣最初一心為大眾市民供應，而公開宣傳給予市民希望，所以男友收起部分口罩貨品供予他人，被批評藏有私心，令人懷疑口罩數量太少的成因。陳庭欣與男友之間的理念有點不同，難免引來流言匪語，大指二人前言不對後語，人前人後。

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美少女廚神Rainbow竟留戀武漢？

當年「美少女廚神」出身的胡心諾Rainbow，近年成為KOL，現名胡淽喬。如今她正身陷疫區武漢的郊區，住在距離市中心一小時車程的農村內。原來Rainbow一月中就到步武漢，當時全因為男朋友要到武漢探親過年，所以跟隨男友回鄉。她描述當初來到武漢的情況尚未嚴重，當地機場、酒店的武漢人都沒有戴上口罩。

1月19日，她在IG上曾上載一張沒有戴上口罩，在武漢即摘的士多啤梨的照片。（annabella.woo@Instagram）

後來疫情開始嚴重，她表示當時大部分時間留在酒店，在外出時就戴口罩，到後期武漢市疫情更加是控制不住。她竟然沒有回港！

疫情肆虐，人人自危，為何要冒險留在武漢？（annabella.woo@Instagram）

俗話說：「患難見真情。」Rainbow曾接受媒體訪問時坦言，雖然情況十分危險，但她不想與男友分開，亦不能丟棄男友不理而一人回香港，所以決定留在武漢。雖然Rainbow與男友如今是一對在疫區中的小情侶，不過她深信一切順其自然，她當時都收拾行李，搬住在人口密度較低的農村，結果翌日就宣布「封城」。她確實為了男友而留守疫區，雖然看似浪漫，卻十分危險，更被指是不理智的選擇。所以在愛情與理智之間，必須要有一個鄭重的思考，做決定前都必須好好考量風險與後果！

不過如今疫情加劇，到過武漢而四處奔走又是否合適？（annabella.woo@Instagram）

在她分享自身處境後，引起不少網民怒罵她的行為，指責她欠缺危機意識，更有不歡迎她回港的聲音。她都不禁逐一回應，Rainbow坦言：「作為一個香港人來了這邊，第一沒想過走，第二走也走不了，路都封了。為了自己和其他人安全，自我隔離在家中是最好的。就算解封了，我會自我隔離14日先離開呢度，短期內都唔會返香港！」如今她更在Instagram上分享自己在武漢的直擊狀況。

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Rainbow表示會積極做好預防措施，更選擇在疫區內苦中作樂，表示：「唔通我喺武漢日日都要post 啲愁雲慘霧先得？日子還是要過的，做好預防措施，關心一下身邊嘅人，留意家中長者有甚麼需要，少發些負面情緒，做一些有建設的事情吧！」

苦中作樂的她，卻享受農村的生活，又放煙花，又打麻雀。（annabella.woo@Instagram）

我們共同的敵人是疾病不是武漢人/在武漢的人。 胡淽喬

疫情惡化，人人自危的情況下，女生們可能會為未來，為家人，為戀人而煩惱，擔心。不過生在亂世之中，其實每一對戀人都必須要經歷，不一定是何等偉大，而是可以同甘共苦，甘願共同渡過難關，齊心解決問題！

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