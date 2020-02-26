38歲宋智孝無悔跟Gary「無疾而終」？30+愛情觀不將習慣與愛模糊

《Running Man》是不少港人追看的韓國綜藝節目，主持人爆笑互動，遊戲層出不窮，難怪可以做足10年。 當年姜Gary退出令粉絲惋惜，與他組成「周一情侶」的宋智孝也不敢落淚，事隔3年多，Gary終於從回幕前，雖不是《Running Man》，而是與兒子姜夏吳出演《超人回來了》，粉絲興奮不已，智孝最近也被問到與Gary的往事。

宋智孝與 Gary曾被稱為「周一情侶」。（天天向上微博）

Gary 與智孝屬於《Running Man》元老成員，節目初期木獨的 Gary 經常搞笑含羞與女神級的智孝示愛，因而被封為「周一情侶」，到底是節目效果，還是動真情，不得而知。

不過 Gary 當時退出後不久便宣布與圈外女友拍拖，很快更結婚並生兒育女，當時「周一情侶」的粉絲都不敢相信，事情像是按了「快播鍵」；Gary 回歸幕前，前盟友當然也在節目中討論一番，剛好遇着新情侶檔全昭旻和梁世燦吵鬧，猶如看回從前的「周一情侶」，智孝便建議，不要總是拒絕，應接受對方的愛意，金鍾國便揶揄智孝：「你當時沒抗拒的話，就一起去拍《超人回來了》！」令智孝露出尷尬神情，默默回應：「不是的，我和 Gary Oppa（哥哥）沒有那樣的感覺。」

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30+愛情觀：不強求、不後悔、不離婚

現年38歲的宋智孝，人前人後自然不做作，玩遊戲不忌諱，天然、常以素顏示人，曾與她合作的陳柏霖便說過：「她有能讓別人知開心的能力，這就是她最有魅力的地方」，別說男生，連同性也覺得智孝是女神。

智孝自然坦蕩不只運用在生活，她的愛情觀也如此：不強求、不後悔、不離婚。她接受台灣媒體訪問指，戀愛時會配合對方同時也是非常有個人意見：「我會講出自己想吃的，不會被對方拉着走，我不是甚麼事情都奉承或配合的女生，但如果配合對關係比較好，也會願意配合。」女生有時候把習慣和愛意界線模糊，勉強接受，只會耽誤彼此的時間，或令自己後悔，面對逝去的「周一情侶」，她不後悔，不會因為對方事事遷就、愛護，而接受一段自己不太喜歡的愛情。

如果遇上有好感的人，我會嘗試旁敲側擊。 宋智孝

宋智孝也有一套「30+愛情觀」。（my_songjihyo@instagram）

解決女生愛情煩惱：理性與感性中取平衡

智孝曾承認與前C-JeS娛樂代表的白昌洙交往，但交往短短一年的時間，二人便分開，並保持友好關，雖然到了適婚年齡，她還沒見新戀情，友人都為她擔心。面對不適合的愛情，智孝不強求，也非常理性；遇到出軌，智孝也嘗試從理性與感性取平衡，一般人便會「一次不忠 百次不容」，智孝竟然會選擇原諒一次，當它是一個錯誤：「不過如果被我發現了第二次的話，我這一輩子也不會原諒他。」但婚姻，她很傳統，需要從一而終，她不接受離婚，認為家庭是一個永恆的承諾，不只是兩人的事，智孝就是一位決斷、不拖拉的女生。

女生來到30+的年紀，身邊不少人開始出嫁，有的是結束愛情長跑，走到人生下一階段，有的是拍拖未夠一年便走入教堂，但時間、年輕都不該是結婚的理由。女生別做一些事只為符合世俗眼光。

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資料來源：Koreaboo