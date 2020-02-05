吳尊愛妻24年親自回覆禮物心思嚇呆網民　為愛瞞婚退團成千古罪人

「飛輪海」是不少八、九十後女生的青春回憶，成員辰亦儒剛剛宣布與曾之喬結婚，震驚圈中人，粉絲也大喊：「偶像結婚，青春都逝去。」 數數手指，原來飛輪海前成員吳尊已與太太林麗瑩結婚11年，今年更是二人相戀24周年，吳尊便在社交大曬恩愛。

吳尊與太太相戀24周年，2009年秘婚。（吳尊微博）

吳尊早前在微博發文分享：「24年的今天...改變了我的一生，豐富了我的一生...有妳，我美滿」並附上3張照片，其中有一支「TRUE LOVE」香水以及寫有「TRUE LOVE SINCE 1996」的蛋糕，充滿濃濃愛意，有網民好奇為甚麼吳尊會送這些禮物，他親自去回覆他們指二人在澳洲讀書時最喜歡吃馬蹄蛋糕，而香水是他與女兒Neinei專程在墨爾本找來的「TRUE LOVE」香水，香水上更寫上「給我最棒的朋友、妻子、超級媽咪，24周年紀念日快樂！」從16歲相戀到現在，真是羨煞旁人，有網民更叫二人要快辦婚禮。

為了太太可以放棄一切 成為千古罪人

現年40歲的吳尊來自汶萊，2005年去到台灣出道並成為團體「飛輪海」的成員之一，當時人氣紅遍亞洲，他與太太早在1996年已經相識相戀，是初戀情人。後來進入了演藝圈，為了保障家人，他選擇隱暪戀情、結婚，甚至誕下女兒，2011年退出飛輪海，但也直到2013年才首度公開承認已婚、誕下一女，當時二子Max也即將出世，震驚中港台，粉絲當年感受到背叛，不能理解，吳尊形象插水，更面對不少輿論、負面抨擊，團體也因他的退出名氣大不如前，曾是風靡萬千少女的男神，成為千古罪人。

按圖回顧吳尊從男神成粉絲敵人 = = >

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吳尊在1996年與太太已經相識相戀。（吳尊微博）

因為家人失去名氣，也因為他們挽回一切

去年大陸節目《入戲》吳尊便談及當年大告解，指因為當時出道不久擔心影響事業，因而隱瞞身分，直到女兒Neinei的存在令他感受到幸福感太強烈，在寫自傳《決定勇敢》時決定向大家公開一切，的確，當時他的事業直接受到影響，但他從不後悔決定，他換來的是與家人的時光，子女都非常黏他。

自吳尊公開成為人夫、父親後，工作、人氣都下降不少，但他形象一向正面，而且結婚是初戀情人，用情專一又愛家，不少女粉絲也不捨得恨不他，直到2014年起，他先後帶子女上大陸節目《爸爸回來了1》、《爸爸去哪兒5》，在節目中盡顯好爸爸形象，粉絲對他刮目相看，人氣再次回升。

他自私，但這是為了對家人無私付出。

如果我沒退團，我沒辦法做到這麼多東西 吳尊

外界從喜歡吳尊的外形，到討厭他說謊，並再一次喜歡上他真性情，一路走來得來不易，現在家庭事業兩豐收，是最美好的結果，就像他分享與太太的相處之道：「要相信，要努力付出，就會美好。」

吳尊指會為太太補辦婚禮。（吳尊微博）

當年因為要瞞婚，吳尊還欠太太一個婚禮，二人已經結婚10年，可算是老夫老妻，但男方一直耿耿於懷，在節目《最美的時光》中，他向岳父岳母承諾會舉辦婚禮，逗得太太和家人歡心，相信大家都非常期待二人的婚禮。