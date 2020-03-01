【The Gentlemen】愛多幾次「轉口味」必然？步伐一致關鍵是成熟

應邀看《瘋狂紳士幫》（The Gentlemen），劇情說一夥「黑幫大佬」黑吃黑，鬥智鬥力。友人質疑：「一班佬，販毒飛車講數，你喜歡？」 可是，進場不到10分鐘便已十分喜歡佳烈治 (Guy Richie)鏡頭下的這幫「古惑佬」了。原來，所謂「男人味」或「佬味」，不是一種感覺，是一種態度。

《瘋狂紳士幫》陣容強大，由金像獎影帝馬修麥康納希（ Matthew McConaughey）率領《神劍亞瑟王》查理漢南（Charlie Hunnam）、《小飛象》哥連費路（Colin Farrell）、《摘星奇緣》曉格蘭特（Hugh Grant），以及《我的超豪男友》亨利高定（Henry Golding）等主演。（《瘋狂紳士幫》劇照）

佳烈治鏡頭下的「古惑佬」演繹「紳士風度」​

迪士尼真人版電影《阿拉丁》、《神探福爾摩斯》等叫好叫座的電影，皆由英國導演佳烈治（Guy Ritchie）執導，是次身兼監製、編劇和導演三職的《瘋狂紳士幫》（The Gentlemen），幕前幕後同樣陣容強大，由金像獎影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）及《摘星奇緣》曉格蘭特（Hugh Grant）等主演。

友人質疑：「一班佬，販毒飛車講數，你喜歡？」不無道理，主角雖受牛津大學的高等教育，卻成為了建立大麻王國的美國毒品大亨，發財立品成為紳士，為了跟妻子安享晚年，決定賣盤收山，卻惹來各方明爭暗搶、謀財害命，是典型「黑幫片」的調子。可是，進場不到10分鐘便已十分喜歡佳烈治 (Guy Richie)鏡頭下的這幫「古惑佬」了。劇情千回百轉，當然是吸引之處；可更為吸引筆者的，卻是這夥「老千」，隔着大銀幕滲透出的那股「佬味」。

「紳士風度」？在這時代還談「紳士」，是不是有點走了拍？搜查資料，想不到還有網站教學，讓男生學做「紳士」：

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不過，看畢這類條件，筆者還是覺得有些未免過於表面與過時。畢竟，世上多的是會請女生請吃飯、幫忙推門與「Lady first」的「渣男」。反而，所謂「Gentlemen」不是一種感覺，是一種態度：有所為有所不為，不一定做人人覺得正確的事，卻有一定原則，以自信與氣度建立品格與品味，在時間中醞釀出來。

《我的超豪男友》亨利高定（Henry Golding）今次飾演反派。（《瘋狂紳士幫》劇照）

女生到了某年齡 想找位「紳士」：並非挑剔 而是身心需要

看《瘋狂紳士幫》（The Gentlemen），角色經心設計，即使是「黑幫大佬」，也別有吸引之處。不過，電影歸電影，現實當然不會有這等幻想，只是忽發其想：從前看電影，喜歡看年輕的陽光男子；現在為之心動的，卻是成熟穩重的「佬」，是不是也是一種反映？

近日有朋友埋怨：「從前死去活來，非他不可，現在只覺無聊，只因現在回望，他根本由內到外，都是無用的人。」不是女生到了某年紀，就定要結婚生子，而要找個有經濟能力、而穩重的人；而是一年一年地過，一步一步地走，並非白活白走，就定必有所成長，對自己有要求，自然也對對方有要求。所謂「Gentlemen」，每人定義也不一樣。

女生們希望身邊有位「風度翩翩」的男生，就如男士們都希望身邊那位是成熟又吸引的「Gentlemwomen」一樣吧。要身邊那位是位「Gentlemen」或「Gentlemwomen」，不是性別歧視或挑剔，而是身心需要。