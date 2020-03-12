36歲田馥甄Hebe對舊情不苛刻　為何相愛沒第三者　卻難逃分手命運

台灣女天團非S.H.E莫屬，三人離開舊東家華研之後，各自也有參與幕前，但音樂方面便減產了許多，身為歌迷當然想聽聽她們久違的作品。 踏入新一年，Hebe田馥甄便率先推出新歌《懸日》（Let It…），結他輕快的前奏，讓歌迷跌入與舊情人的回憶旋渦中。

Hebe 田馥甄在新一年帶給歌迷一首重遇舊情人的歌曲《懸日》。（何樂音樂 pourquoi pas music@Facebook）

分手8年後重遇 是時候放下了嗎？

每一個失戀的妳，都曾幻想過重遇往日的好情人，想念美好的時光，所以…後來的妳們怎樣了？

Hebe田馥甄的《懸日》由葛大為填詞，配上溫柔的旋律，幽幽的歌聲，敍述一對昔日情人分手後8年在聚會上遇上，其中一人已經向前看，有了新戀情，看着她戀愛的模樣，不自覺也思念曾相戀的二人，歌曲中的一字一音，都流露着淡淡的哀傷和不捨。

讓它落下 讓它落下 讓我放下 我沒放下 我想放下 Hebe 田馥甄《懸日》

很多時，我們都以為我們放下了，責怪自己為何如此脆弱，Hebe 說妳不需要對自己如此苛刻，我們都是這樣：「我和所有人都一樣，會遇見難以割捨，該放下卻放不下的情感。等待時間在生命裡行作用之前，我們就這樣一起懸着吧…放不放下不是自己可以決定的事情，就讓一切順其自然。」懸日是溫暖的，雖然不捨，但不可惜。

36歲的Hebe對愛情都不強求。（hebe_tien_0330@instagram）

愛情沒有絕對 時間會告訴我們

隨年紀增長，與前男友分手的原因不再是貪玩、出軌等事情，我們相處得很好，都被朋友看好，我們都知道，只要我們肯努力，可能，可能就能走到永遠，我們沒有做對不起對方的事，我們都不是壞人，但就是分開了。Hebe接受台灣雜誌專訪時提到自己也曾經是一個很絕對的人，現在才理解到黑與白之間有非常多的中間值，空間很大，這是她改變最大的地方。

我相信命運，也相信自己的力量很大，所以我們就是很努力的讓自己走過這段情傷，但是命運決定我們怎麼樣，緣分怎麼樣，我們就這樣子認定吧，不要去強求。 Hebe 田馥甄

愛情不像數學題，沒有標準答案，不像工作，所有事情都要解決，曾經的Hebe唱着：「我寂寞寂寞就好 你真的不用來我回憶裡微笑」；現在唱着：「想留點時間 讓我們再說說話」雖然分開了，但因為彼此，我們成為有故事的人，沒有了你，也不是寂寞的人。