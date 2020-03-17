性愛「後戲」即小便防感染非萬能？婦產科教授：這一種病不能預防

性愛中的「前戲」固然可以增加情趣，但我們往往會忽略了「後戲」，纏綿過後，有人會因為太累而倒頭大睡，有人會受不住大汗淋漓，九秒九衝到浴室沖涼，熱戀期的可能會躺在床上，與伴侶繼續談心。然而，近年不少專家都提倡，女生在性愛後應該要小便，此舉可以防止尿道感染。

到底性愛後小便是否必不可缺的步驟？雖然未有太多研究印證此舉對預防陰道感染的效用，然而，紐約大學婦產科教授Frederick Naftolin在媒體《Insider》中提及性愛後小便的確可以減低尿道感染的風險。

性愛後不要忽略「後戲」才能預防感染。（《小姐誘心》劇照）

女生性交後較易發炎

有人常說，做女生生理上較辛苦，每個月總要忍受「M到」帶來的不便，如果你有生育計劃，又要承受分娩之痛，而在性愛後的清潔上，由於生理構造不一，女性要比男性花更多心思清潔。性交會導致尿道發炎的原因是女性的肛門、陰道和尿道三者之間都十分相近，透過性交的摩擦，肛門的細菌可能會因此帶到尿道。而Naftolin表示女性的尿道比男性短得多，因此細菌較容易進入女性的膀胱，而細菌由男性尿道口到膀胱所需的時間較女性長，因此所受的風險則會低很多。故此他表示女生性交後小便，其實是一次「清潔過程」，尿液可把尿道口的細菌沖掉，避免細菌進入膀胱。

男女構造不同，女生在完事後還是有不少事要注意。（Unsplash/Becca Tapert）

性交後要九秒九如廁？

婦產科教授Naftolin表示並沒有明確規定在性愛後多久內如廁才有效預防尿道感染，雖說是愈快愈好，但他也直言如果女生沒有尿意，也可以先休息一會。然而，性交後小便也不是所有陰道疾病的「擋箭牌」，它只有助於沖洗引致尿道炎的細菌。註冊護士Rachel Nall在健康資訊平台《Healthline》上提及性愛後小便不能預防性感染疾病（Sexually transmitted infections），因為引起性病的細菌或病毒會透過身體黏膜上的微小破洞進入身體，而小便無法阻止其吸收，因此減少感染性病的方法只有使用安全套及定期與你的伴侶一起進行性病檢查。

然而，不是每個人性交之後都必然有尿意，註冊護士Rachel Nall建議可以一試以下方法：