台灣翻版Gem男生幻想排行榜奪冠　身材以外　大膽談性需要被欣賞

YouTuber既是公眾人物，又不如明星般遙不可及，不時在社交平台上與粉絲互動。因此，有些YouTuber的粉絲甚至比明星更多。最近，交友APP《weTouch》公布了年度性幻想YouTuber排行榜，由台灣網友選出他們心中的性幻想對象，由有「小鄧紫棋」之稱的蕾菈奪冠，到底為何她們會勾起男生的性幻想呢？

性關係講求雙方互相吸引，要對方對你提起興趣？先別戴有色眼鏡去看性。根據台灣三立新聞報道，當地有交友手機程式公司，收集了全台灣22歲至40歲單身用戶的意見，最後共有10577人參與調查，結果顯示男生的性幻想YouTuber頭三名分別是：蕾菈、美麗妄娜和瑀熙。香港觀眾大概都對她們比較陌生，但她們的YouTube頻道都有大約50萬人訂閱，在當地人氣非常高。

相信不少情侶拍拖久了，除了感情會變淡，性生活樂趣也大減？不妨「取經」，看看如何可以增加性事上的樂趣。

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+ 6 + 5 + 4

1.花心思打扮

曾經聽過朋友說一段關係要走得長遠，需要點「儀式感」。當拍拖久了，我們似乎都找不回熱戀時期那份花盡心思給對方驚喜的衝動，外出約會也不再化妝，只是隨便穿。其實拍拖久了，性生活也如是，仿佛變成「例行公事」。其實性事要有樂趣，還需要點「新鮮感」，這些名列前茅的女YouTuber，身材固然吸引，但她們「由內到外」都花過心思打扮，如排行第二的美麗妄娜有名為「真理系列」的影片，介紹男生最心動的褲子、上衣、襪子、假髮等等。因此不妨選一個特別日子，不論內外都用心打扮一番，給他一個驚喜吧！

美麗妄娜不時在影片上分享會讓男生心動的穿搭。（影片截圖）

2.大膽談「性」

大部分女生都覺得大膽談性似乎會影響形象，予人一種性經驗很多或浪蕩的觀感。因此，她們會希望在男生面前矜持一點。事實上，性事上的交流也可以很健康，更可以增加彼此對性生活的滿意度。排行榜的頭3名都不是「純情小白兔」的類型，23歲的蕾菈已為人母，但不時在影片中大談性事，例如以女生角度說出在床上討厭的事，包括有不做安全措施、強逼她做不喜歡的事等等，不論對男女生都是一種性教育。當然不是每個女生都需要把自己在床上的喜好與大眾分享，但至少要學會跟另一半分享和討論，這樣才會擁有健康又愉悅的親密關係。

翻版Gem蕾菈常常在影片中與觀眾健康談性。（影片截圖）

3.自然不做作

榜上有名的YouTuber性格直率豪爽，甚至有不少是女漢子，這一點看似與性生活沒有直接關係，然而，想與一個人發生親密關係，先要對她有好感。身邊仍有不少女生覺得男生只喜歡小鳥依人、溫柔可愛的女生，因此她們對着另一半是一個樣子，對着好姊妹又是另一個樣子。其實有時自然不做作的女生更能討歡心，這種率直的態度也能應用在床上，不少女生為了討好另一半而假裝滿意，或是刻意學習《Fifty Shades of Grey》內的咬唇動作，其實自然不經意的小動作或許也能令伴侶開心。最重要的是女性在床上並不是只是受體，你不必假裝興奮來取悅對方，不必學習AV片中的伎倆來讓對方滿足，而是要你自己也能享受過程，這段親密關係才能走得長遠。