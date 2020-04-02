Rain約會金泰希寧犯軍規　為保7年愛情極低調寵妻：那時我好可憐

金泰希因近日大熱韓劇《Hi Bye，MaMa！》（Netflix譯：哈囉掰掰，我是鬼媽媽）再次成為討論對象。劇中，金泰希飾演一位去世成為鬼魂又再次翻生的鬼媽媽，大談親情、愛情等人生問題，不禁讓人回想起當年，她與同為韓國大明星Rain宣布拍拖，震驚娛樂圈。

金泰希近日在《Hi Bye，MaMa！》飾演「鬼媽媽」，劇情十分催淚。（《Hi Bye，MaMa！》劇照）

39歲的金泰希有「國民女神」之稱，擁有天然美貌，家境富裕，父親金裕文是知名物流公司「韓國通運」董事長，她更畢業於韓國第一學府首爾大學，是美貌與智慧並存的代表，當人人以為金泰希定是「名門新抱」時，她卻選擇了與小2歲的韓國唱跳天王Rain（鄭智薰）結婚產女，金泰希更因而淡出了幕後兩年，照顧家庭。

直到2019年年尾，金泰希終於復出幕前，出席活動時，身材和樣貌依舊，讓人驚豔，緊接播出闊別5年了的電視劇《Hi Bye，MaMa!》，劇中金泰希飾演一位媽媽，展示不同對女兒的母愛，讓人不禁幻想她與Rain和兩位女兒的生活點滴。

金泰希在2011年拍攝廣告而認識了Rain。（Coupang 廣告照）

兩大韓流明星相戀７年：是我最幸福的時光

2011年金泰希因拍攝廣告而認識了Rain，當時二人還是友人關係，直到同年10月，Rain要入伍服役，他主動聯絡金泰希，感情慢慢升溫，更曾因約會金泰希時身穿軍服卻沒戴上軍帽，違反軍中規條，成為熱話，被爆料後，二人在2013年1月也承認拍拖，他們名氣甚大，但愛得非常低調，沒有同框，也沒有在社交媒體分享貼言蜜語，不知不覺交往到第4年宣布結婚，更在同年10月誕下大女，結婚2年後再誕下幼女，一家四口，非常美滿。曾經的Rain以事業至上，希望達人生巔峰，但組織家庭後，Rain接受韓國版《Esquire》訪問時指：「現在想想那時候的我好可憐，但是現在任何小的事情都很珍貴、幸福，現在是我最幸福的時光。」

她在我辛苦的時候、幸福的時候都陪在我身邊，一直給我很多感動。現在，我們的信任與愛都越來越深，該結出果實了。 Rain（鄭智薰）

金泰希與Rain最近「解禁」，婚後首次以「夫妻檔」拍廣告。（lacloud.official@instagram）

婚前禁曬恩愛，是愛情保鮮好方法？

婚前的Rain與金泰希雖然不像平時的明星情侶在社交媒體曬恩愛，但Rain對老婆的甜心流露在日常中；為了身為天主教徒的金泰希，Rain願意進行受洗，為結婚做準備；二人為了家庭都可以放下執着的東西，金泰希淡出幕前，Rain也把事業放到第二順位，他曾缺席他主持的選秀節目《The Unit》 記者會，原因是忙着照顧太太與女兒，更發聲明希望大家體諒，可見作為新手人夫和爸爸的Rain非常着緊又逗趣。

因為太愛了，想好好珍惜。 Rain（鄭智薰）

然而，Rain最近也開始藏不着對金泰希的愛意，金泰希經理人在Instagram分享了金泰希的照片，引來Rain留言：「那個女演員是誰呀？真漂亮。」粉絲紛紛都指終於曬恩愛了；最近，二人更夫妻檔拍廣告，呈現一對夫婦在家中的生活，幸福洋溢。

不少明星在婚前都會選擇低調，讓感情穩定甚至婚後才公開，如寵妻狂魔台灣天王周杰倫和昆凌、陳小春和應采兒等，現在社交媒體使用氾濫，令不少人變得愛在網上示愛多於現實，取得安全感，但其實愛很簡單，只要對方能感受到你的愛便足矣。