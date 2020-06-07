【最佳女友特質】大部分人都覺得男生是外貌協會，然而，當真正尋覓另一半時，卻發現他們只是「得把口」，尤其到了希望穩定的年紀，樣貌只要合眼緣，性格才是首要。

新垣結衣就是其中一個讓觀眾覺得很治癒的女生，但竟然在「療癒系」女星榜十甲不入。（《Legal High》劇照）

一段關係要走得長久，一定要與另一半相處得舒服。容易相處、溫柔貼心的女生除了是男生的理想伴侶，也很受女生歡迎。日本雜誌《Cancam》最近訪問了168位年齡介乎20-30歲的男生，從他們口中整合以下受歡迎「療癒系女生」的特質：

1.懂得聆聽和陪伴

即使大男人如日本男性也總會有脆弱的時刻，平日在外即使難過也要假裝堅強，但在最親密的另一半面前，他們自然希望可以展現真我。因此能「療癒」他們內心的女生一定要是好的聆聽者，願意專注傾聽他們說話，也會在他們難過時默默陪伴。

不計較、隨和是「療癒系女生」的特質，不會利用苛刻的態度對待別人，也不會隨意用自己的標準批判別人，這樣的女生不會咄咄逼人，不會讓男生覺得難堪。

隨和的女生很吸引。（IG@kasumi_arimura.official）

3.總是面帶笑容

有人說過笑容是最好的化妝品，

擁有甜美笑容的女生也總會有種獨特的魅力。愛笑的女生不會予人高冷難接近的感覺，當經過一天忙碌的工作，身心疲憊的時候看到另一半的笑容，的確可以療癒人心。

日本媒體《ORICON NEWS》在2017年票選10個「療癒系」的女星，點擊看受訪者對她們的評價：

+ 20 + 19 + 18

4.懂得製造話題

一個圈子中總會有個懂得「搞氣氛」的朋友，有他的場合，場面就會很熱鬧，有談不完的話題。懂得「諗話題」的女生對男生而言絕對是加分，這些女生不會只談論自己的事，可能會分享一些有趣的見聞。

5.不時讚美對方

通常一齊久了，我們都會省卻許多讚美說話，覺得一切只要「在心中」就可。其實欣賞要說出口，大部分受訪者都表示「療癒系女生」要懂得讚美自己，特別在自己沮喪、失意的時候，一句讚美可以增加他們的自信心。

樂觀心態最重要。（IG@masami_nagasaw）

6.保持樂觀心態

年紀越大，遭遇過的挫折越多，可以在逆境中保持正面心態並不容易。性格樂觀的女生不會對世界有太多抱怨，懂得自己消化負面情緒，不會把情緒發洩在另一半身上，這樣充滿正能量的女生對男生而言很吸引。

7.自然率直

不少受訪者覺得「療癒系女生」的特質是「可愛」，但並不是指樣貌上的「可愛」，而是在另一半面前保持最真實的一面，即使有些「小缺點」，仍會讓人覺得可愛。

率直女生也很吸引。（影片截圖）

8.有「療癒」人心的技能

這個特質每個人都有不同看法，但總括受訪男性的意見，他們覺得會煮飯和身上有獨特香味的女生會予人很療癒的感覺。