練美娟棄穩定職業27歲減薪入行　不覺輸青春：30歲女人光芒勝從前

縱然娛樂圈常被形容為「大染缸」，還是有不少人嚮往這個花花世界。圈中每年有數之不盡的新人，對女藝人而言，外貌是重要的本錢，但僅憑外貌只能曇花一現，不能只以花瓶姿態出現，才能站得住腳。

或許是基於對同性先天的敵意，太美的女生反而難以討得女性觀眾歡心，最近旅遊節目《金剛旅神團》的其中一位主持練美娟（娟姐）卻是少有能將男女觀眾「一網打盡」的藝人，在節目中「鯨吞」吞拿魚骨髓、在節目中呼喝金剛等直率表現都讓觀眾留下深刻印象，「有人說過，能成為女生喜歡的女生，一定要好得人鍾意。」在數小時的訪問中出現過無數次自我誇讚，驟耳聽來似是純然自戀，其實背後充滿哲理。

點擊回顧娟姐在節目中直率不做作的表現：

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「最美」的時候入行

17年開始主持ViuTv節目《Girls' Talk》，踏入30歲不久的娟姐入行比其他小花遲，她卻絲毫不覺輸蝕，這個時代，女人三十或許早已不是大關，但她對「30+」的態度正面得有點意外，「我覺得這一刻的自己最美好，女人30歲後散發的光芒更勝從前。」

27歲入行，絲毫不覺輸蝕。（鄭子峰攝）

輸了青春，贏在智慧。大學修讀傳理系，入行前做過電影、娛樂、廣告公司，娟姐早已踏了半隻腳入娛樂行業，一直也認識不少圈中人，「其實ViuTv開拍真人騷《SE7EN》時，監製也有邀請過我參加，但當時因為經濟問題所以未有參加。後來《Girl's talk》的監製聯絡我，便決定入行。」原本抱住「一試」心態，卻越做越喜歡，「從前累積的工作經驗，讓我更懂得待人接物。」螢幕上的她「大癲大肺」，其實觀人於微，訪問時擱下筆之際，她立即能察覺，開玩笑言「呢段唔要得。」職場上的生存之道要懂得觀言察色，其實娛樂圈更甚。娟姐用睿智形容當刻的自己，在最好的時間入行，卻不等於一帆風順。

半年零收入明白行業有高低

「電視汁撈飯」的年代不再，入行做藝人「捱下窮」彷彿已成必要的心理準備。「最低潮時，試過半年零收入。」從前，打份工未必能大富大貴，至少也有穩定收入，她直言現在的薪酬比以前少了一截。沒有收入的日子。租金、飼養家中狗狗的開支全都是重擔，雖然家人無限量支持她的工作，娟姐卻言「不給家用內心過意不去。」她有一刻猶豫過應否走下去，幸而平日是「慳妹」的她還有點積蓄，但還是要捱，收入大減唯有搬入劏房，「我相信這行有高有低，所以我在等一個機會。」

與前度拖拉7年終各走各路

最近，她有份主持的《金剛旅神團》收視報捷，事業上的「機會」終於來了，感情又如何？娟姐坦言已經數年沒有拍拖，與曖昧不明的對象也各走各路，「大學時期與他拍拖2年很轟烈，幾乎每天都處於吵架、分手又復合的狀態。」縱然如此，還是對彼此念念不忘，「分手後，一直還會試探對方的心意，偶爾也會吃飯見面，拖拉7年最後發現還是不適合。」 她因此而失落過一陣子，「我想過如果他真的是Mr.Right，我應該會去馬結婚。」

問及她未來的計劃，其中有一項竟然是出性感寫真，她坦率直言「咁我都有啲料」。（IG@linkuen13）

告別上一段感情，娟姐在節目中對俊男，毫不猶豫「飛撲」過去，現實中她卻言對感情事順其自然，經歷過轟烈愛情，現在找對象以相處舒服為大前提，「現在找拍拖對象都是想過人世。」等待理想伴侶出現，同時也努力成為在感情上「最好的自己」，「學生時期拍拖好「黐身」，日日都要見，讓另一半壓力很大，到之後搬出來住，習慣事事自己處理時，又變得過於獨立。關係平衡的要訣，我還在摸索。」

由心而發的快樂就是她能帶給觀眾快樂的秘訣。（鄭子峰攝）

「吳君如2.0」的生活哲學

演藝圈每年有形形色色的漂亮女生入行，卻甚少走「諧星」路線，有網民稱娟姐翻版「吳君如」，她卻認真地說「我從來沒有想過行搞笑路線。」原本只是預想以樂觀開朗的形象示人，她笑說「現在回看《金剛旅神團》好似有少少過火。」不少演員都曾經說演喜劇最難，因為長大後能發自內心地笑的時刻不多，「以前我好悲觀，無緣無故就會哭。再開心的人都會有負面情緒，成長就是要學懂處理這些負面情緒，而我覺得現在的自己就處理得很好。」

缺乏自信常常是不安感來襲的原因，「自我安慰」、「自戀」在旁人眼中的貶義詞，正正就是娟姐保持快樂的哲學，「一件事有時會有正反兩面，視乎你看那一面，別人說我肥，我就會說我是肥妹入面最漂亮那個。」你可以說她自我，但正因這份自我才能造就她強大的內心。做幕前，面對負評是重要一課，娟姐從來置之不理，不少人笑她聲音沙啞，她會換個角度想「這是我的個人特色」。

有時候，「自我」一點但快樂，又何妨？