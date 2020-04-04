韓劇《梨泰院Class》引起熱烈討論，接檔的《夫妻的世界》似乎更加來勢洶洶，播出首集後便打破JTBC電視台的劇集收視記錄。結婚多年的金喜愛和朴海俊表面上是一對恩愛夫婦，當初奉子成婚未能拍結婚照，劇集開初的鏡頭是金喜愛掛好一家三口拍攝的婚紗照兼全家福，晚上便與出差回來的丈夫纏綿，兩夫妻的情與慾看起來都十分美滿，其實存在着暗湧。

出軌情節、正宮與第三者之間的勾心鬥角、復仇，萬年不變的劇情，卻依然讓觀眾看得津津樂道。然而，《夫妻的世界》中的金喜愛卻不如一貫無綫劇集中的正宮是「黃臉婆」，四十多歲便是醫院的副院長，除了是家中的經濟支柱，更出資讓無名氣的導演老公開設娛樂公司，利用自己的人脈替老公開拓事業。

伴侶出軌寧被欺瞞一世？

如同她這般的女強人，面對出軌的丈夫，即使拂袖而去，丈夫應該會比她本人還要着急。從有色潤唇膏、頸巾上的長髮、謊稱下班時間，蛛絲馬跡都顯示出丈夫的不忠。這個時刻，他卻顯示出脆弱一面。她在活動場合遇上要自己處方安眠藥的病人，她曾目擊這個女生被男友打罵，為了滿足男友而不斷打工賺錢，與上流社會的她完全是兩個世界。她還是忍不住向這個陌生人吐露心事，「老公好像有女人了。」， 對方卻直言「捉到證據趕走就可以，成功的女人很容易做到吧。」，她卻坦白道出自己的擔心，對方笑言原來成功女人與自己無異。

點擊看金喜愛如何逐步發現丈夫出軌：

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「寧願佢呃我一世」只是懦弱、難再獲幸福？

每每與友人談及出軌，不論條件多好的女生也總會有過「寧願佢呃我一世」的想法，清醒的人最痛，即便知悉真相，十有九都不能灑脫離場。在拖拖拉拉的日子，被背叛的一方卻彷如更受罪，一直在原諒他與離開他之間掙扎，或如劇中的金喜愛般屢屢面對第三者的挑釁，這是個痛苦而漫長的過程。因此，平日完美的女生也寧願在這個時候「蠢」一回，當個無知卻幸福的女生。只是另一半不忠，真的可以欺瞞或「呃自己」一世嗎？

面對出軌夫，金喜愛曾經想過殺了他，但只是幻想畫面。（IG@jtbcdrama）

摧毀婚姻不僅是第三者

劇中的金喜愛明顯不願就此蒙混過去，找人偷拍丈夫的出軌證據，死心不息地把他的車都翻一遍，務求證實丈夫真的出軌。對生活、對婚姻都是完美主義的她，容不下一絲錯誤，一旦發現了半點痕跡，就要尋根到底。這種性格可見於她與丈夫的日常相處，丈夫吃燉排骨時，直接用手拿，肉汁滴在桌上，她按奈不住叫他先洗手。當發現丈夫出軌後，被碰時直言「我覺得想吐。」這樣有能力又近乎完美的女人，作為「廢柴」老公的朴海俊自卑心作祟，外出尋找溫柔鄉也仿佛是劇集定律。

面對雙重背叛，金喜愛會如何處理？（《夫妻的世界》劇照）

真正破壞是由「好心」造成？

然而，這套劇集有趣且現實之處是摧毀幸福婚姻的不僅是第三者，還有金喜愛身邊那些「好姐妹」。她發現丈夫出軌後，身邊的朋友用盡方法幫他欺瞞，甚至通風報信，為她製造「幸福的假象」。當她知悉真相，崩潰地說了一句：「一切都是完美，身邊的人都完美地把我蒙在鼓裏。」這影射了典型的「家醜不外揚」心態，尤其當男性出軌時，總會有人叫女性為了家庭、為了孩子忍讓，甚至會出動親友幫男方隱瞞。

然而，紙包不住火時，女性要承受的卻是厚重百倍的背叛感，劇中的金喜愛將感覺形容為置身於地獄，此時她在盤算着「這地獄裏的痛苦，要如何公平地、完美地還回去呢？」此時已經回不去了，若然她早已知曉，結局又會否不一樣呢？