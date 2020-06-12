佐佐木希代夫道歉　渡部建殘廁出軌細節曝光　炮友批過程令人難堪

渡部建與佐佐木希盛傳婚變，近日又有新發展，最新一期的日本雜誌《週刊文春》披露更多渡部建出軌證據和詳情。渡部建被揭發由2014與佐佐木希交往開始，已經與多名女性有不倫關係。即使結婚生子後，渡部建依然四處與女性調情、發展炮友關係，一方面在媒體面前裝作好丈夫、好爸爸，暗地裏卻屢次背叛佐佐木希，難怪報導一出，網民都紛紛為佐佐木希抱不平。一直未回應的佐佐木希在報導刊出後，終於在Instagram上發出聲明，對於老公渡部建的行為造成大家不愉快「非常抱歉」，又說夫婦二人已經深入聊過，字裏行間未有提及會與丈夫離婚。

佐佐木希替丈夫渡部建道歉。（IG@nozomisasaki_official ）

渡部建被揭發由2014與佐佐木希交往開始，已經與多名女性有不倫關係。即使結婚生子後，渡部建依然四處與女性調情、發展炮友關係，一方面在媒體面前裝作好丈夫、好爸爸，暗地裏卻屢次背叛佐佐木希，一直未回應的佐佐木希在報導刊出後，終於在Instagram上發出聲明，對於老公渡部建的行為造成大家不愉快「非常抱歉」，又說夫婦二人已經深入聊過，字裏行間未有提及會與丈夫離婚。

渡部建出軌讓網民紛紛替佐佐木希抱不平。（IG@nozomisasaki_official）

日媒詳細報導 出軌對象指自己有「送外賣」感覺

根據最新一期《週刊文春》報導，渡部建與佐佐木希婚後關係的確很好，所以兩人才會決定生子，但渡部建還是無法控制自己的慾望，屢次出軌。他為免不被發現，每次都小心翼翼地在殘疾人士廁所、個人事務所、酒店與出軌對象發生肉體關係，如只會使用東京六本木Hills的停車場特定樓層殘疾人士廁所，確認四處無人後才會叫炮友與自己會合，每次見面時間只有1小時左右，完事後渡部建態度冷淡，出軌對象坦言自己有「送外賣」的感覺。

報導亦指佐佐木希於報導出街前，已知悉出軌事件，並曾與其中一名女子對質，內容是問及二人最後見面時間，並說電話已錄音，指對方不要講大話。有傳她是為了二人的兒子，故沒計劃離婚。

佐佐木希現年32年歲，不只男生，在不少女生心目中也是女神。（nozomisasaki_official@Instagram）

+ 2

「連老婆是佐佐木希都偷吃，這世界真的絕望了」

渡部建出軌事件爆出後，有人直言「連老婆是佐佐木希都偷吃，這世界真的絕望了」。人稱「日本第一素顏美女」、「最想整容成的日本女明星」的佐佐木希當年宣布嫁給比自己大15年的諧星渡部建時，曾經讓不少粉絲感到震驚，雖然渡部建也是當紅搞笑藝人，但兩人在外貌條件上相差甚遠，但看到佐佐木希幸福，粉絲還是衷心祝福，可惜事與願違。



有關出軌，從小到大電視劇集大多都是說着正宮必定是黃臉婆，第三者必定是妖艷女性的故事。現實中的出軌卻不如劇集中有一套清楚的公式，議論娛樂圈中的偷食新聞時，總會冒出「為何正宮是女神級還不知足」的疑問。

點擊看圈中有女神另一半仍被傳出軌的例子：

+ 12 + 11 + 10

不僅是娛樂圈，即使在普通人的圈子中，第三者也不一定比正宮條件更好、外貌更漂亮。反而有不少例子是正宮婚後仍毫不鬆懈地保養身材、外貌，既有自己的事業，又能將家中事務打理得井井有條，明明是內外兼備的女神，卻偏偏遭受背叛。而且大多都毫無先兆，到紙包不住火時，才發現心目中的「好老公」已經出軌了。

陳自瑤在《那些我愛過的人》中以泳裝上陣，火辣身材被網民大讚，但丈夫王浩信結婚後還是緋聞不絕。（IG@chenchiyiu）

+ 6 + 5 + 4

外貌是出軌唯一理由？

我們往往對男性有許多難以放下的刻板印象，「外貌協會」、「用下半身思考」，礙於這些想法，男性出軌常常被認為是色心起、受到誘惑把持不住。這樣的一時衝動或許會換來一夜情，但冒着失去所有的風險發展一段長久的婚外情，大多數男人都會歸咎於能在對方身上找到被撫慰、被肯定的感覺。

如此一說，似乎正宮置於不公平的位置，婚內關係要談柴米油鹽，婚外關係卻只是風花雪月。大多數出軌男性都明白這個道理，於是他們左擁右抱，既想擁有賢惠的妻子，又想擁有體貼的情人。婚姻甚至育兒生活將兩人的「愛情變親情」，外貌在這段關係已經變得毫無意義，男人即使面對女神級的老婆，也只會有「親人」的感覺，甚至連牽手、擁抱、親熱也有種違和感。

偷食不只是因為性慾驅使。（《紀念日》劇照）

被忽略、沉悶是出軌主因

性治療師及心理學家Robert Weiss，根據過去的輔導經驗，在《Psychology Today》指出男人出軌的主要原因，卻沒有一個原因與外貌相關。Robert坦言自卑的男人可能會透過出軌來建立自信，他們對這段關係充滿不安感，或許是覺得自己年紀太大（太小）、事業沒有成就，在另一半身上得不到認同，因此透過出軌來證明自己的魅力，獲得被重視的感覺。而另一個關係就是對關係抱有不切實際的期望，他們期望另一半可以滿足自己任何慾望，卻忘記了要理解伴侶當刻的感受和難處。而《Psychology Today》也曾經引用一項在2019年，針對異性戀出軌原因所做的調查，這份調查約有500個受訪者，有77%受訪者表示出軌是由於對穩定伴侶失去愛的感覺，有70%受訪者表示因為在關係中常被忽略而出軌，只有32%受訪者表示因為滿足性慾而出軌。

男人的偷吃對象不一定比正宮漂亮。（《出軌的女人》劇照）

當然，在不少人眼中，出軌並沒有情有可原的理由。只是兩人相處從來不是只有是非黑白和對錯，否則，面對出軌的許志安，鄭秀文又何以談原諒？有人說，如果伴侶出軌寧願對方瞞一世，另一角度看，只是逃避彼此之間的相處問題。若沒有拆穿幸福假象的一刻，我們又會否有動力，重新治癒如一潭死水的關係。

參考資料：Psychology Today