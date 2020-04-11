「你離開後，我每天都還是會在Facebook寫一封信，妳有收到嗎？我不知道會寫到第幾封，就像你以前在我身邊嘰嘰喳喳，現在換我吵你了。」

摯愛離開，永遠都是一場漫無止境的告別，來自台灣的施柏薇（薇薇）3年前因淋巴癌離開人世，逝者已矣，丈夫王孝文（Freddy）卻沒有一刻忘記過亡妻，捧着她的遺照周遊列國，吃飯會備兩份餐具，堅持天天寫信，開一間以她為名的酒館，兩人約定好的承諾，現在，只剩下他一個實行。

Freddy與薇薇登記結婚後10天便傳來壞消息。（那個抗癌的幸福小女孩-薇薇 Facebook專頁）

老天爺開的玩笑

Freddy與薇薇2016年登記結婚，當時兩人準備迎接肚子裏的小生命，老天給兩人開了一個很大的玩笑，登記10天後，還未來得及籌辦婚禮，薇薇發現自己淋巴腫大，為了做切片檢查，5個月的孩子需要引產，他忍着悲傷陪妻子入產房，當時薇薇憶述優秀的丈夫就是她活下去的勇氣，「引產寶寶時，我每陣痛一次，他就跟着哭一次，他不斷打氣，也不斷跟我們寶寶說出他來不及為人父的痛」 失去孩子後，厄運未停，薇薇確診患上淋巴癌3期。抗癌路難走，他們始終沒有放棄，Freddy辭去工作照顧薇薇，每一次化療都不缺席，為了讓生病的她不要胡思亂想，開設了Facebook粉絲專頁「那個抗癌的幸福小女孩-薇薇」，他們都期待病好的那天，他會牽着她的手進教堂，他會與她一起細看這個世界，他們會再次擁有愛情結晶。

他為她剃光頭。（那個抗癌的幸福小女孩-薇薇 Facebook專頁）

點擊看Freddy如何陪住薇薇一起走過抗癌路：

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一路上請妳跟好

患病11個月，熬過11次化療，薇薇的病情卻突然急轉直下。她意識到自己快要離開這個世界時，脫下氧氣罩，說了一句「好了，我們來改變遊戲規則，我…不玩了。」，把Freddy拉到身邊，說了3次「我愛你」，閉上眼沒有再醒來。在患病的日子，他們總是想着兩人婚禮的場面，他把薇薇的喪禮佈置成婚禮，用最美的方式告別她。他悲痛欲絕，每天都靠酒精和藥物入睡，期望在夢中與亡妻相見，想過跟着妻子去，卻想起他對她還有許多未兌現的承諾。他帶着妻子的安全帽和遺照，實現她環島遊的心願，延續她短暫而美好的生命。他接受台灣媒體《一件襯衫》訪問時，自言「如果沒有答應妳這麼多事情，我可能到現在還沒辦法走出來。」

他為她走未走完的路。（爆廢公社Facebook專頁）

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1037封信寄到天堂

3年，可以是轉眼間的事，對Freddy而言，卻是漫長的思念。他的Facebook，每天都會以「老婆～」開首寫一封信給在天堂的薇薇，回憶兩人已成追憶的逸事，跟她分享每天遇到的人和事，叫她記得多回來看看自己和家人，跟她道歉說因為疫情關係不能探望她。薇薇曾經對他說過，「我離開一年後，你才能交女朋友。」 Freddy卻一直未能找到另一個她，更每天都會寫信給對方。不過， Freddy卻竟因每天寫信的舉動，認識了同路人，一位男生的愛妻同因病離世，同樣每天寫信悼念，薇薇與那個不相識的女生，生前同樣想到芬蘭看極光。於是，兩個男人就此約定，2024年，兩個人、四個靈魂會一起到芬蘭旅遊看極光。

他把喪禮佈置成婚禮現場。（那個抗癌的幸福小女孩-薇薇 Facebook專頁）

1037封寄到天堂的信，象徵Freddy對薇薇滿溢的愛，花上一輩子的告別，在旁人眼中是深情，對主角而言卻沉重，幸而是他不時孤身一人在奮鬥。