【新冠肺炎】新型冠狀病毒肺炎COVID-19全球疫情嚴峻疫，大多國家鼓勵民眾減少外出，減低疫情擴散的機會。每次出街都要提心吊膽，即使約會也缺乏興致，不少情侶都選擇暫時進行「遠距離」戀愛，隔着熒幕訴說日常。

香港因疫情禁止4人以上人群聚集，歐美有不少疫情嚴峻的國家，更暫時下令禁止餐廳堂食，多地餐廳、酒吧也只能提供外賣服務。平日的社交場所統統關閉，不少外國網民都要過自我隔離生活，疫情之下固然應該「Stay at Home」，但感到苦悶也是難免，走出露台或許就是他們唯一可以呼吸新鮮空氣的時刻。日子難過，卻有一段愛情在此時漸漸萌芽。來自紐約布鲁克林的攝影師Jeremy Cohen，在Instagram上分享他在疫情期間的浪漫奇遇。

故事由他看到在對面天台跳舞的女孩開始。（IG@jermcohen）

保持距離又不失浪漫的Face Time晚餐

智能電話盛行的時代，留字條的可愛仿佛只會被解讀成「老土」，Jeremy卻憑一張字條虜獲她的放心。已經一個星期沒出門的Jeremy望出窗外，他發現對面屋的天台有個跳舞的身影，當他走出露台向對方揮手時，竟也換來熱情的回應。於是他拿出字條寫上自己的電話，透過無人機向那個女生傳遞心意，名叫Tori的可愛女生在1個小時後傳信息給Jeremy。

每天5點成為他們的「約會」時間，他邀請她外出吃晚餐，正當她疑惑如何在需要隔離的時期吃晚餐，原來他已經策劃好一切。他就與Tori的室友聯手，請對方早半小時在天台佈置好餐枱和擺放好食物、鮮花和紅酒，在某天的五時精心配搭衣服，髮屋關門了就用鬚刨剪頭髮，Jeremy彷如平日的「第一次約會」般精心打扮。當Tori上到天台時，發現Jeremy為她預備了驚喜晚餐，兩人開着Face Time一起吃。

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「無人機示愛」後續：雙方都有興趣真人見面約會？

在浪漫晚餐的片尾，網民紛紛留言期待他的下一步行動。原來他已經計劃好與Tori外出約會，但如何保持距離又不失卻約會的浪漫呢？

Jeremy本身網購了一個透明大氣球，原本打算受不住要到街上逛逛的時候就以大氣球包裹住自己外出，這次終於可以派上用場。約會當日，當Tori見到在透明大氣球內的Jeremy，忍不住大笑，雖然他走在路上惹來不少目光，但她絲毫沒有介意。如平日的約會無異，他為她預備了鮮花，他們會隔住手套和透明氣球，礙於Tori難以聽到在氣球內的Jeremy說話，兩人沒有太多言語上的交流，但看到Tori由始至終都帶住笑容，已經足以證明她滿意這場在疫情下的「特別」約會。不少網民都直言，很期待兩人真的戀愛了。

【路上小插曲】由於Jeremy的造型太誇張，引來街上的警察注意，點圖即看這次「first date」的小插曲==>