Netflix熱播的《雙層公寓》近日宣布因COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情東京進入緊急狀態，播完第40集便會停播，6名男女亦已各自回家。 以真人騷為題的《雙層公寓》吸引大家追捧，看看6位陌生男女會刷出甚麼火花；最近，戀愛經驗甚少的木村花不知如何面對心儀對象，閨密卻介紹她方法測驗好感度，到底是否有效呢？

Netflix正在熱播《雙層公寓》。（《雙層公寓》照片）

《雙層公寓》木村花不敢表達心意 日本讀心術專家杯子實驗測好感

22歲印日混血兒的木村花是一位日本女性職業摔角手，因為讀書以及訓練的環境都是圍繞着女性，因而不太懂得與男生相處。在節目中，她對同為運動員的田渡凌有好感，平日爽朗純真的她，面對田渡凌，會顯得不知所措，不敢直視，甚至以枕頭擋着；木村花向閨密訴心事，如果不敢向對說明心意該如何，她的閨密便提出了「杯子」試探法：

在二人用餐時，拿起杯子喝一口水，然後有意無意把你的杯子放到靠近喜歡對象的杯子，看看對方會否把杯子移開，又或拿起杯子喝水後擺回原位（即你的杯子旁），如果他沒有因為你的舉動而作出改變，代表比較認同你，對你沒防備心；相反他想迴避你，代表他對你還有防衛心。

可惜在節目中，木村花還是太害羞，還沒能運用這實驗，只能讓我觀眾繼續期待。

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杯子實驗測好感是日本的都市戀愛傳說。（Priscilla Du Preez／Unsplash）

雖然這是一個日本的都市戀愛傳說，日本坊間更指有效程度高達90%，到底是否有根據？日本讀心術權威專家清水建二在《同頻溝通：把話說進對方的心坎裡》一書中，也到身體語言是可以說明一好感度，而「杯子」也是清水老師提及的其中一項實驗。另外，他也指出說話用詞也可反應好感度，如對方多用「你」、「我」區隔彼此，便像是畫清界線；相反常用「我們」，通常是把對方當作自己人；清水老師指「演戲」人人也可，但說話用詞則容易透露內心真正想法。

16小時的約會便可以令對方告白？（___nana___7@instagram）

日本戀愛心理顧問：把握最16小時約會，讓對方告白

像木村花在心儀對象前如此害羞，在這世代屬於「下把位」，現在沒有誰先對對方有好感，向對方告白，反而女生低調地主動，勝算不減反增；日本戀愛心理顧問鶴岡李莎提出16小時約會後讓男生向女生告白的法則。

鶴岡李莎指約會要令對方對自己產生「美好想像」。（Logan Armstrong／Unsplash）

16小時約會要分3次進行 ：3小時的第一次約會（First date）、4小時的第二次約會（Second date）以及9小時的第三次約會（Third date）；在第一次約會不需要長時間，因為時間過長增加發生不愉快的可能，反而3小時讓大家享受快樂的時光，道別時讓男方沉浸在「還想和妳在一起」的餘韻，容易產生下次的約會。

第二次約會目的是要深入了解雙方的價值觀、脆弱之處、負面的過去以及生活等等，因而要比別上一次約會長，但又不能讓男方一次便能滿足心靈，因為容易令他在此階段止步；最後，鶴岡李莎指第三次約會需騰出一整日，是彌補前兩次約會稍嫌不足的相處時間，同時滿足和實現之前約會中產生的良好相處印象，令男生覺得對方便是「對的人」。

分開約會令男生覺得「與對方長時間相處也沒問題」，其實二人只是相處了16小時，但足以給予安心感，而這份安心是男生會告白與否的重要因素。鶴岡李莎指只要利用對方的「美好想像」，加上時間運用，3次約會就讓男生告白不是夢。

（資料來源：《生活報橘》、《操控他的想法，攻陷他的心》）