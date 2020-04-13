吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）一名可能比較陌生，身為90後，率性、敢言絕對能套在Sandy身上，她曾批評爸爸「憂鬱症（抑鬱症）不知足論」，最近更推出新書《我的存在本來就值得青睞》大談人生見解 ，絕非一般星二代。

吳姍儒 （Sandy）是吳宗憲的大女，父女檔主持節目。（sandywis@instagram）

爸爸都冇面畀 吳姍儒直表不認同「抑鬱症不知足論」

1990年生的吳姍儒 （Sandy），是吳宗憲的大女，曾擔任國中英文老師，後來檔面試《Yahoo娛樂爆》，開展了主持之路，並進入演藝圈，與爸爸一同主持《小明星大跟班》。

吳宗憲多次公開發表抑鬱症其實源於為不知足，只要理解了這三個字便會不藥而癒，勸導抑鬱症患者要樂觀思考，同時堅持自己的言論並沒有不足之處，引起大眾嘩然；早在兩年前，吳宗憲在《小明星大跟班》已提過「憂鬱症（抑鬱症）不知足論」，當時坐在他身旁的Sandy已經即時皺眉反駁「我不認同」並說出自己見解：「我不認為憂鬱症是因為不知足，他們一定有很多受傷的地方...你們應該要去找到自己最值得喜歡、最值得欣賞的地方，愛自己很重要。」但吳宗憲還是堅持己見。

多年後，這論說再一次出現，Sandy沒有評論此事，也沒有為爸爸護航，接受傳媒訪問時只說一句：「他身經百戰，沒甚麼需要心疼的。」留一分面子給家人，看出她的知性美。

Sandy從小熱愛文字，希望成為作家。（sandywis@instagram）

妙語論三十：我的存在本來就值得青睞

抑鬱症出現的原因有很多，亦不是三言兩能解釋；人生本來就有不同的煩惱，能不能解決也不影響自己的價值，Sandy與一般人一樣，都曾經被「我存在這世界上的意義是甚麼？」懷疑自己價值，踏入三十，她有另一番見解，人生本有其價值存在，不管別人怎麼對待你、定義你，都不會影響你的價值：「就好像你是一張千元大鈔，然後有個人把你揉爛了，把你掉入垃圾桶，對你吐口水，可是你還是一張千元大鈔，你還是可以買等值的商品。」

青睞不一定是喜歡，不一定是狂愛，我覺得青睞它是一種欣賞，就是我懂欣賞我自己。 吳姍儒

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二十歲時的Sandy，也曾為「星二代」、友情、愛情而令她苦惱，她懷疑自己，但不曾放棄自己，她發現因為人們，包括自己，習慣從別人的身上來認定自己的價值，得到歸屬感，然而那種歸屬感其實是存在於自己的存在之中，欣不欣賞自己，有沒有喜歡自己，與外人怎樣看待自己是沒甚麼太大關聯，像觀眾總愛問她：「要不要結婚、生不生小孩？」她指新一代女性所有事情都可以自己決定，對自己負責，笑言：「人家說婚姻是愛情墳墓...既然要走進墳墓裡，總不能人家擁着你去死。」

《我的存在本來就值得青睞》是用Sandy自身經歷和啟發寫成的一本作品。（bookholic_wen@instagram）

Sandy寫這書，你可說她是寫給各位女生，鼓勵大家，其實她同時在勉勵自己：「存在這世界上我們就是值得被喜歡被青睞的人。」讓我們一同好好認清自己的價值、擁抱自我。