韓劇《夫妻的世界》成為近日身邊友人最常提起的話題，大婆大戰小三報復丈夫的劇情讓大家討論得熱血沸騰，直呼「好爽」，讓筆者也禁不住好奇心追看，怎料一看上癮。 《夫妻的世界》是改編自BBC英劇《Doctor Foster》，講述夫妻互相背叛、因愛成恨的刺激劇情，開播至今長佔韓國話題榜首，峰迴路轉的劇情更讓觀眾大呼過癮。

韓劇《夫妻的世界》大婆大戰二奶報復丈夫的劇情讓觀眾大呼過癮。(《夫妻的世界》劇照)

《夫妻的世界》播放以來收視一直創新高，最新播出的第6集更錄得全國收視18%，刷新自身收視同時也是同時段劇集收視第一，成為JTBC電視劇收視紀錄第二位。此劇引起的話題佔據多個討論區、新聞網和網絡平台，當中三位主演演員金喜愛、朴海俊和韓素希也分別登上了電視劇出演者話題榜的前三位，可見這套電視劇在韓國的影響力不容小覷。

三位主演演員金喜愛、朴海俊和韓素希也分別登上了電視劇出演者話題榜的前三位。(《夫妻的世界》劇照)

「丈夫出軌、老婆報復」的主題雖然狗血，但是《夫妻的世界》每一集節奏明快，沒有沉悶的鋪墊戲，開播就用「激烈床戰」作為魚餌吸引觀眾，之後小三到正印面前挑釁炫耀、大婆不惜一切策劃報復大計等劇情都吸引住了大眾的眼球，正當最新播出的一集大家都以為女主角金喜愛取得了兒子的撫養權並大獲全勝的時候，第7集預告卻迎來了一個大反轉。二年後男主角朴海俊和二奶韓素希強勢回歸，不但事業有成而且一家三口幸福美滿，更發請帖邀請前妻出席新屋派對，在預告中朴海俊更說出了一句耐人尋味的說話：「對於我欠下的人情，當然要如實奉還。」暗示著接下來朴海俊將會有一連串終極報復行動，讓網民紛紛表示十分期待接下來的發展，究竟最後結局誰勝誰負。

按圖看《夫妻的世界》最新預告劇照：

+ 2

結局預測：跟隨原著「爛尾」？還是會有全新驚喜？（小心內含劇透）

雖然《夫妻的世界》只是播到一半，但截至現時為止它的劇情可以說是忠於原著《Doctor Foster》，若果編劇在其後的劇情也跟隨原著的話，那麼推算下去朴海俊和金喜愛就會繼續糾纏不清，金喜愛更會反過來勾引朴海俊，讓他再次出軌並挑釁新任妻子，讓韓素希重蹈她的覆轍，最後正室韓素希傷心欲絕，帶著女兒遠走高飛，男主角也失去了工作和家庭，而金喜愛的兒子也因為對她的行為失望頂透而離家出走，迎來了一個《夫妻的世界》悲劇結局。

按圖看原著《Doctor Foster》劇情發展：

至於《夫妻的世界》是否真的會照足英版結局，其實也不一定。根據韓媒報導，預計《夫妻的世界》結局會與原版有所不同，因為韓國和英國的價值觀不同，相信編劇會作出相應的更改。另外英版結局播出時被觀眾一面倒批評，更指是「爛尾」，相信編劇也不會再重蹈覆轍，高開低走。觀眾也表示不想看到悲劇收場，金喜愛付出一切最後還要失去兒子，真的聞者傷心，至於真正的結局就要大家追下去才知道了......