童話故事讓每個女生都曾經幻想過嫁給貴族王子，長大後才覺悟現實中的王室離我們很遠，然而，在歐洲摩納哥卻上映了現實版的灰姑娘故事。平民女子變成王妃，在摩納哥王室不算特別，奧斯卡影后Grace Kelly早在50年代以平民身份嫁入王室，但外表高貴美麗、炙手可熱的女明星也稱不上是「灰姑娘」。

去年7月，Grace Kelly的外孫Louis Ducruet與越法混血女友Marie Chevallier舉辦了一場簡單而隆重的婚禮，亞裔血統讓她受到媒體矚目，有人將兩人的故事形容為現代版灰姑娘。摩納哥的王妃幾乎每一位都是主流社會眼中的美女，Marie的外貌似乎有點「比下去」，但美麗從來不止於外表，當你聽過她的故事後，就會感受到她的獨特魅力。

Louis與Marie於去年結婚。（IG@marieducruet）

因亞裔外表受歧視 從磨練中成長

我們總覺得有機會與上流社會的王室成員互動，本身一定非富則貴。Marie卻剛巧相反，1993年出生於普通家庭，父親是法國人，母親是越南人。高中時，父親逝世，Marie母親獨立撫育她和兩個哥哥，生活貧困，偶爾還是會有人用不友善的眼光對待亞裔，Marie卻從來沒因為出身而怨天尤人，憑努力到美國的Western Carolina University修讀市場學。出身摩納哥的Louis與Marie在同一所大學讀書，但兩人卻是在法國夜店相遇，宛如童話般一見鍾情。

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無論伴侶身份有多尊貴 從不將自己看低

雖然與王室成員戀愛，Marie卻保持踏實，卻也不亢不卑，從不會因為身份懸殊而對戀情產生不安感覺。大學期間，她依然會做兼職幫補家計，例如教授法文，其實Marie為了幫補家計，曾經做過派傳單、戲院售票員、超市售貨員等工作。她從不以自力更生為恥，也不會刻意隱瞞自己的出身，大方自信的性格深深吸引Louis。而Louis雖是王室之後，擁有繼承權但卻沒有王子頭銜，有人猜測因他是Princess Stéphanie與保鏢前夫Daniel Ducruet生下的兒子，但Louis也絲毫沒有着眼於自己的出身，總是待人以善的他在王室中的「開心果」。

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性格一拍即合 戀情卻遭反對

一拍即合的一對，Louis在2018年為Marie準備了一場別出心裁的求婚，他帶她回到家鄉越南，在沙灘上單膝下跪。去年7月舉行婚禮，雖不如其他歐洲王室般盛大，卻富有意義。除了帶同兩人飼養的狗Pancake出席，他們選擇在聖母無染原罪主教座堂結婚，這裏是蘭尼埃三世與Grace Kelly結婚和安葬的地方，孝順的Louis希望與離世外公外婆親近一點，成為了蘭尼埃三世之後第一對在此成婚的王室成員。結婚當天，看着兒子成家立室的Princess Stéphanie感動落淚，而Marie其中一件婚紗更是出自Louis妹妹Pauline之手，可見Marie與Louis一家關係很好。然而，他們的戀情曾經遭反對。Louis接受傳媒《Monaco Tribune》訪問時提及，與自己關係親近妹妹Pauline初時不太喜歡Marie，全因護「兄」心切，希望哥哥與對方保持距離。但深入認識Marie後，她對她的顧忌全消，也開始漸漸對她產生好感。

Marie在行禮時穿的婚紗就是由Louis妹妹設計。（IG@marieducruet）

新婚以後，不如其他王室般低調，Louis與Marie常常在Instagram上分享自己的家庭生活，看起來甜蜜恩愛。