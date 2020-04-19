「女人，要勇敢走出不適合的婚姻」 台灣女星賈靜雯與男星修杰楷上演甜蜜又幸福的「姊弟戀」，兩人育有兩個可愛女兒，加上賈靜雯大女兒「梧桐妹」，組成一個令人稱羡的幸福五口之家。不過，在這段幸福婚姻的過去，賈靜雯也曾經歷過一段煎熬又辛酸的時光。經歷婚姻失敗的女人，更要活出自己的模樣。

賈靜雯現年45歲，身材依舊姣好，保養得宜。（alyssachia@IG）

上演真實版《婚姻故事》 現實比戲劇更難堪

出道接近30年的賈靜雯，出眾外表加上精湛演技，讓她年紀輕輕在演藝圈已嶄露頭角，很快成為當紅女演員。就在紅得發紫的時期，賈靜雯選擇步入婚姻，嫁給富商小開孫志浩，只是這段婚姻從一開始就不被人看好。先是賈靜雯未婚懷孕在當時投下一枚震撼彈，後來在她分娩的前一晚，丈夫孫志浩被媒體影到與異性友人密會。

雖是豪門媳婦，但是結婚後兩人的婚變傳聞從未停息過，而「愛玩成性」的老公孫志浩花天酒地導致緋聞不斷，二人婚姻只維持了短短四年。就在婚姻走向終點時，雙方起了爭執，孫志浩當場抱走女兒，突然失去愛女的賈靜雯開始了與丈夫漫長的撫養權爭鬥……

當時我只有一個衝動，我想把「那個愛」爭取回到我身邊。 賈靜雯

賈靜雯與大女兒「梧桐妹」感情要好。（alyssachia@IG）

為爭取女兒撫養權 賈靜雯心力交瘁

因一次爭吵，丈夫抱走了女兒「梧桐妹」，期間賈靜雯僅和女兒通過兩次電話，之後便杳無音訊。與親生女兒失去聯絡4個月，賈靜雯心急如焚，透過各種方法，還委托律師出面與丈夫及其家人聯絡。當時賈靜雯母親罹患重症，一邊要照顧病母，另一邊要尋找女兒下落，忍無可忍的賈靜雯決定出來召開記者會。

記者會上，賈靜雯聲淚俱下，哭泣痛訴：「我看不到我的女兒，聽不到我女兒的聲音，我不知道她人在哪裡！」當時，兩人離婚爭撫養權之事鬧得沸沸揚揚，雙方都不願放棄女兒「梧桐妹」的監護權，離婚官司更從美國打到台灣。期間，賈靜雯同意雙方在上海的房產歸孫家所有，表示自己愛女兒勝過房產。

而撫養權的爭奪之戰過程十分波折，一開始雙方在美國打官司，美國法院將暫時監護權判給賈靜雯，而回到台灣，雙方繼續打官司，但女兒的主要監護權卻判給孫志浩。直至2011年爭女官司才有最後判決，據悉兩人簽下和解書，孫志浩讓步同意女兒「梧桐妹」可在15歲之前留在台灣讀書，而孫志浩則保留女兒的探視權。

賈靜雯堅强渡過人生波折：

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經歷過一個這麼極端的關係，我想我成熟了。 賈靜雯

35歲離婚後學習放下 遇見真愛事業更亮眼

與前夫「撕破臉」的爭鋒相對，雙方為孩子撫養權對薄公堂，一時間閙得滿城風雨。那段時間，賈靜雯可謂傷痕累累，演藝事業一度受到影響。她在訪問中坦承自己當時在處理離婚瑣事的時候，一直努力保持冷靜和清醒的頭腦，殊不知受傷的是自己。即使已經過去多年，這個傷口卻一直沒有好，仍然埋藏在心底。而現在的自己不會再像當年一般據理力爭，反而慢慢學習如何讓彼此的關係，不再對立、不再交惡、不再充滿怨恨。

45歲的賈靜雯因主演一齣台劇《我們與惡的距離》，迎來了事業上又一個巔峰，有了生活經驗，劇中飾演失去孩子的媽媽，她將其中的悲慟、憤怒、隱忍、剋制等複雜又交織的感情，演繹得淋漓盡致。出色又打動人心的演技，讓她出道29年來第一次入圍金鐘女主角獎，並一舉拿下獎座。不僅事業上有所成就，生活中賈靜雯也遇見了那個「能給她依靠的肩膀」……

賈靜雯憑《我們與惡的距離》奪得金鐘獎最佳女主角獎。（alyssachia@IG）

不再天真爛漫的年紀 卻遇見最浪漫的愛情

「你一定要讓自己是好的 你的小孩才會好」

回想當初，賈靜雯表示傷口仍然會隱隱作痛，幸運的是她遇見了真正疼愛她的男人，願意陪伴她一起療傷的男人。在經歷過離婚傷痛後，一直與她以「姐弟」相稱的修杰楷，漸漸走入她的人生之中，打開她的心房。賈靜雯分享當時感覺「忽然有一個人好像他很懂你」，會一直在你身邊鼓勵她、安慰她，暖心舉動讓她慢慢卸下「堅硬的盔甲」。

賈靜雯與修杰楷2015年登記結婚。（alyssachia@IG）

「都已經過去了，現在你很幸福。」

賈靜雯與修杰楷的「姊弟戀」相差9歲，雖然也曾一度受到外界質疑，但是賈靜雯仍然相信愛情，她表示現在經歷的浪漫，是那種「有一個人你會想和他一起到老」，這是一件十分奇妙的事情。現在兩人修成正果，誕下兩個「愛情結晶」，大女兒「梧桐妹」與繼父修杰楷的感情也十分融洽，一家五口譜寫自己的幸福篇章。就在大女兒畢業之際，前夫孫志浩與賈靜雯罕見同框，她稱兩人早已放下恩怨，如今因為女兒，兩人關係漸漸變好。她感嘆如今再見，雙方都找到幸福，彼此充滿祝福的眼神交流，回想起來十分感動。

即使經歷過不美滿的婚姻，賈靜雯依舊相信愛情，即使這幸福來得比較慢。在一段關係中，愛對方的同時，也要愛自己，幸福是自己定義的，最重要的是察覺内心的想法。即使歷經破碎，磨難後的强大，也是身為女人最美麗的特質。

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