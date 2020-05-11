韓國JTBC熱播劇《夫妻的世界》近日再創收視新高，最新劇情提到金喜愛激咀前夫朴海俊一幕惹得網民大跌眼鏡。《夫妻的世界》爆紅連帶有關以「出軌」為題的不倫劇集悄然興起。 近日，日本劇集《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》更被譽為是日版《夫妻的世界》，但劇情比起韓國版本更為轟動和附有張力，皆因劇中每位出場的演員皆有出軌問題，同時劇集更找來人氣新生代女演員新川優愛和「日本男神」小池徹平擔任劇中男女主角，只看以上便噱頭十足。

日劇《Guilty 這個戀愛有罪嗎？被譽為是日版《夫妻的世界》，但筆者認為劇情發展比起韓國版本更令人驚訝 (《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》劇照)

【以下內容含劇透】可按逃生門：

日版《夫妻的世界》全劇員也陷入出軌關係？

每天與丈夫甜蜜吃早餐，但在背後，丈夫卻出軌自己的好閨密 (《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》劇照)

日劇《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》是一部改編自一日本人氣同名漫畫，所以當宣布會開拍真人版劇集時，也造成好一陣子轟動。劇集《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》講述擔任女性雜誌編輯的荻野爽（新川優愛飾），擁有一位非常貼心和能幹丈夫荻野一真（小池徹平飾），兩人更結婚多年，雖表面上兩人恩愛非常，但其實兩人內心各懷心思，新川優愛渴望能與丈夫擁有自己的孩子，但丈夫卻只想享受二人世界，感情慢慢漸生裂縫和分歧。

表面上為老婆打點生活一切和分擔家務的體貼丈夫，卻與自己的閨密（中村由利佳 飾）出軌，發展情慾關係，面對丈夫與閨密的表裡不一，此時發現丈夫出軌的荻野爽巧遇高中時的初戀，面前失誠的婚姻，荻野爽把持不住踏入出軌行列，可是她先前卻言之鑿鑿指：「失貞行動等同犯罪。」如今自己卻陷進這個陷阱中，在紛紛擾擾的感情世界中，男女雙方想要出軌總有千種萬種的原因。

【按下圖看】《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》劇照

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女性出軌是報復伴侶？還是有其他原因？

女性為何會出軌？(《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》劇照)

劇中先是丈夫出軌妻子的好閨密，縱然妻子開始之先是十分討厭他人出軌，但自己最後卻跌進這個「死胡同」當中，難道她是報復丈夫對自己的不忠？根據《海蒂性學報告：情愛篇》一書指出，女性除渴望在婚姻中以性交換取夫妻間的肢體親密感外，心靈交流也是女性在婚姻中最為渴求和重視。女性出軌原因在於她們在婚姻中受盡屈辱，例如：精神和肉體出軌、不被體諒和理解等等，在情感方面未能得到認同和親密感，導致未能在婚姻中感受到滿足感。

就如劇中女主角其實心中一早渴想生小朋友，可是丈夫一直都不知道她的心意，反而更出現出軌。當女主角遇上高中初戀，那位總是與她分享內心感受，為她製造驚喜和關心她的男性，便立即讓她拋開價值觀，汲取在出軌關係當中獲得的情感親密感。

男性在結婚後，選擇出軌，也是現代婚姻中常出現的感情問題 (《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》劇照)

另外，書中指出，女性認為出軌感情是極為真實的愛情關係，在外遇關係上也不只是單純為了獲得更多性愛和多樣化的性經驗，反而女性只想在出軌關係中獲得更多浪漫和刺激感，為她們的情感中注入更多愛和人性。不過，出軌行為或多或少也會對婚姻造成不可磨滅的傷痕，但關係就像一面鏡子，需要在互動中學習了解自己與對方，結婚的目的也不會為了離婚和出軌，因筆者相信每個人選擇踏入禮堂，最初對婚姻都有夢想和盼望，在沒有理由、沒有道德律例和沒有盡頭的愛中，找一個舒服的位置停下吧！

【按下圖看】《Guilty 這個戀愛有罪嗎？》劇中讓人感到非常「找渣」的歪理金句，出軌是雙贏？

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資料來源：《海蒂性學報告：情愛篇》