IU（李知恩）因清純氣質被封「國民妹妹」，入行11年至今26歲已人氣高企，擁有一把甜美聲線為人氣劇集《愛的迫降》獻唱原聲歌曲（OST）《獻上我心》熱爆；近日更入選「有史以來最美韓星」NO.1；早前憑韓劇《德魯納酒店》的張滿月社長一角，IU活靈活現的演技再將人氣推至高位；IU更會在今年夥同《梨泰院CLASS》的人氣男神朴敘俊，共同合演商業電影《Dream》，在歌影視發展站穩住腳。然而，IU星途並非一帆風順，曾被選為「最討厭女星」，因演技不佳而飽受批評，童年亦相當坎坷。

IU今年將與「人氣男神」朴敘俊，共同合演商業電影《Dream》 (ig@dlwlrma)

或許很多人開始認識IU是她在舞台演唱歌曲《Good Day》時，被她三段式高音所震撼，嬌小可愛的她，卻有着「巨肺歌喉」，嶄新印象旋即為她招徠很多人氣，更讓她在短短三年內還清家中的債務，不但為個人事業、公司和工作人員帶來優厚的改變，更為她家人帶來更好生活，皆因還沒有成名的IU，其實有過一段坎坷的人生經歷，但正正就是這段苦不堪言的經歷和苦苦堅持，為IU帶來現時幸福的結果。

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IU居住在「蟑螂套房」 親戚冷言冷語 想當藝人卻歷經20次落選

年少時的IU曾居住在蟑螂套房，更曾遭受到親戚冷言冷語(ig@dlwlrma）

現年26歲的IU在韓國是炙手可熱女星，每每推出新音樂專輯總能短時間奪得音源榜的榜首，她曾6次登上美國Billboard昔日的韓國流行音樂百強榜（Korea K-Pop Hot 100），成為榜單中獲得no.1 歌曲最多的歌手，是認可百強榜的領跑者。

但還沒有成為藝人的她曾在選秀節目被淘汰20次，在JYP的選秀過程中，更在第一輪就已經被淘汰，但她卻說：「我覺得要接受考核是一件非常刺激的事。」IU即使失敗，但並沒有輕易放棄，而且那時IU的家境甚是貧困，為了節省租金，她沒有與父母同住，仍是與祖母同住在蟑螂套房，經多次輾轉後寄居在親戚的家，那時她下定決心改善這種顛沛流離的生活。

「不需要太擔心每件事，反正都會過去的，沒什麼大不了的。」 IU(李知恩)

「好的定義太曖昧了，反正也不可能滿足所有人。」 IU(李知恩)

那時IU朝當歌手這個目標努力，除歷20次選秀落選外，更曾被假經紀公司欺騙，當時就連親戚也揶揄她：「你以為誰人也可以當上明星？你當上藝人時，我們大概都成為富翁了。」不過，IU的經歷教會我們，妳永遠無法滿足任何人，不必為了取悅這個世界、別人的期望而扭曲自己。IU最終憑自己永不輕易言敗的心態，成為LOEN娛樂的練習生，更憑獨特聲音魅力吸引眾多粉絲。

IU曾被選為「最討厭女星」 被批演技不佳 一度害怕舞台、攝影鏡頭

現年26歲的IU已經獲得很好的人生成就，但成功前也需要經過一段時間的磨練(ig@dlwlrma)

人紅自然是非多，普遍人也認為她年少時經歷名成利就，更在短時間還清家中巨額債務，可算是「人生勝利者」，但IU並沒有安份於此，IU挑戰演藝圈，但卻因電視劇《月之戀人－步步驚心：麗》而被批是「不適合古裝劇」的女星，更被說成她是毀掉這部電視劇的最大原因，但跌倒總會教人成長，就如IU所說：「有捨就有得，有得就有失。」她不放棄，再次挑戰拍戲，更以劇集《我的大叔》入圍第55屆百想藝術大賞女子，當中最優秀演技賞，更成為此賞當中最年輕的入圍女演員，但那時她坦言一度想辭演退出，因為過大的精神壓力令她一度害怕舞台、攝影鏡頭和不敢上台，但經過導演的鼓勵，感受到被愛和支持，終於捱過這個人生低谷，那年她才22歲。

IU出道11年後，在韓國獲得很高的人氣 (ig@dlwlrma)

IU永不輕易放棄的心情，就像電影《阿甘正傳》（《Forrest Gump》）的名言所說：「生命就像一盒朱古力。你永遠也不會知道你將嚐到什麼口味。」 （Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.）」IU不知道她的人生會不會因自我努力而獲得美好改變，但當不嘗試第一步時，妳是永遠無法知道下一步會獲得和經歷什麼，即便是很苦的事，但仔細去品嚐，那一定會有甜的滋味。

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