IU(李知恩)因清純氣質被封「國民妹妹」,入行11年至今26歲已人氣高企,擁有一把甜美聲線為人氣劇集《愛的迫降》獻唱原聲歌曲(OST)《獻上我心》熱爆;近日更入選「有史以來最美韓星」NO.1;早前憑韓劇《德魯納酒店》的張滿月社長一角,IU活靈活現的演技再將人氣推至高位;IU更會在今年夥同《梨泰院CLASS》的人氣男神朴敘俊,共同合演商業電影《Dream》,在歌影視發展站穩住腳。然而,IU星途並非一帆風順,曾被選為「最討厭女星」,因演技不佳而飽受批評,童年亦相當坎坷。

IU今年將與「人氣男神」朴敘俊,共同合演商業電影《Dream》 (ig@dlwlrma)

或許很多人開始認識IU是她在舞台演唱歌曲《Good Day》時,被她三段式高音所震撼,嬌小可愛的她,卻有着「巨肺歌喉」,嶄新印象旋即為她招徠很多人氣,更讓她在短短三年內還清家中的債務,不但為個人事業、公司和工作人員帶來優厚的改變,更為她家人帶來更好生活,皆因還沒有成名的IU,其實有過一段坎坷的人生經歷,但正正就是這段苦不堪言的經歷和苦苦堅持,為IU帶來現時幸福的結果。

IU李知恩曾出演的劇集劇照:

IU居住在「蟑螂套房」 親戚冷言冷語 想當藝人卻歷經20次落選

年少時的IU曾居住在蟑螂套房,更曾遭受到親戚冷言冷語(ig@dlwlrma)

現年26歲的IU在韓國是炙手可熱女星,每每推出新音樂專輯總能短時間奪得音源榜的榜首,她曾6次登上美國Billboard昔日的韓國流行音樂百強榜(Korea K-Pop Hot 100),成為榜單中獲得no.1 歌曲最多的歌手,是認可百強榜的領跑者。

但還沒有成為藝人的她曾在選秀節目被淘汰20次,在JYP的選秀過程中,更在第一輪就已經被淘汰,但她卻說:「我覺得要接受考核是一件非常刺激的事。」IU即使失敗,但並沒有輕易放棄,而且那時IU的家境甚是貧困,為了節省租金,她沒有與父母同住,仍是與祖母同住在蟑螂套房,經多次輾轉後寄居在親戚的家,那時她下定決心改善這種顛沛流離的生活。

「不需要太擔心每件事,反正都會過去的,沒什麼大不了的。」 IU(李知恩)

「好的定義太曖昧了,反正也不可能滿足所有人。」 IU(李知恩)

那時IU朝當歌手這個目標努力,除歷20次選秀落選外,更曾被假經紀公司欺騙,當時就連親戚也揶揄她:「你以為誰人也可以當上明星?你當上藝人時,我們大概都成為富翁了。」不過,IU的經歷教會我們,妳永遠無法滿足任何人,不必為了取悅這個世界、別人的期望而扭曲自己。IU最終憑自己永不輕易言敗的心態,成為LOEN娛樂的練習生,更憑獨特聲音魅力吸引眾多粉絲。

IU曾被選為「最討厭女星」 被批演技不佳 一度害怕舞台、攝影鏡頭

現年26歲的IU已經獲得很好的人生成就,但成功前也需要經過一段時間的磨練(ig@dlwlrma)

人紅自然是非多,普遍人也認為她年少時經歷名成利就,更在短時間還清家中巨額債務,可算是「人生勝利者」,但IU並沒有安份於此,IU挑戰演藝圈,但卻因電視劇《月之戀人-步步驚心:麗》而被批是「不適合古裝劇」的女星,更被說成她是毀掉這部電視劇的最大原因,但跌倒總會教人成長,就如IU所說:「有捨就有得,有得就有失。」她不放棄,再次挑戰拍戲,更以劇集《我的大叔》入圍第55屆百想藝術大賞女子,當中最優秀演技賞,更成為此賞當中最年輕的入圍女演員,但那時她坦言一度想辭演退出,因為過大的精神壓力令她一度害怕舞台、攝影鏡頭和不敢上台,但經過導演的鼓勵,感受到被愛和支持,終於捱過這個人生低谷,那年她才22歲。

IU出道11年後,在韓國獲得很高的人氣 (ig@dlwlrma)

IU永不輕易放棄的心情,就像電影《阿甘正傳》(《Forrest Gump》)的名言所說:「生命就像一盒朱古力。你永遠也不會知道你將嚐到什麼口味。」 (Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get.)」IU不知道她的人生會不會因自我努力而獲得美好改變,但當不嘗試第一步時,妳是永遠無法知道下一步會獲得和經歷什麼,即便是很苦的事,但仔細去品嚐,那一定會有甜的滋味。

IU李知恩的近照: