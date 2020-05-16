雙層公寓｜Netflix實境秀看愛情觀　「愛與被愛」是一條算式嗎？

因新冠肺炎疫情影響，熱門實境秀《雙層公寓》宣布暫停拍攝。雖然短期之內無法再看到實境秀內男男女女的戀愛發展故事，但我們依然能回顧《2019-2020 篇》精彩又引人省思的三段對白，重溫追劇當下的快樂！

受到廣大觀眾喜愛的 Netflix 熱播實境秀《雙層公寓》，每每推出新季數時，總在網路上掀起討論。然而，今年四月在《東京 2019-2020 篇》才剛在 Netflix 上釋出第三部之時，製作單位便在社群上發出公告，因疫情關係，節目將在第 40 集後暫停拍攝，恢復之時程未定，一切將以工作人員與出演來賓的安全及健康為優先考量。

消息釋出後，《雙層公寓》愛好者紛紛表示雖然可惜但尊重。雖然短期之內無法再看到實境秀內男男女女的戀愛發展故事，但我們依然能回顧《2019-2020 篇》精彩又引人省思的三段對白，重溫追劇當下的快樂！

該專注一項工作，還是成為斜槓青年？

「斜槓青年沒有問題，問題在我們是否真正擁有這些角色所需具備的能力」。初代成員翔平與春花正好代表了兩種不同的工作態度。這段對話，現在看來也仍然有意思：

初代成員翔平與春花正好代表了兩種不同的工作態度。（《雙層公寓》截圖）

春花：如果有人聽到你不知道自己要做什麼，對方難道不會愣住嗎？對旁人可以這樣說，但自己還是可以認真思考到底想做什麼。如果跟別人說『我這個也想做，那個也想做』別人恐怕只會覺得你沒有中心思想。 翔平：我無法理解耶，反正會那樣想的人，也會逐漸死光，就讓他們去說又何妨？能夠專精一件事的人是很帥，但如果一個人有很多想做的事，在這個時代是有可能辦到的，那也很帥啊。

興趣多元、個性隨性的翔平正代表了一群有著廣泛喜好，不願意生活只被「一項工作」綁住的年輕人。而春花則相對代表大多數的日本人，認為專注一項工作並努力追求極致，可能會是更好的作法。你呢？關於工作你是怎麼想的？

夢想達成後，要幹什麼？

在初代成員之中，作為一名全職插畫家的「渡邉香織」為了追求插畫夢，放棄高薪穩定的生活，為夢想努力的模樣也讓她吸引大批觀眾讚賞。但其實節目中，除了能看到香織努力、亮眼的一面以外，我們也看到她迷惘、徬徨的過程。

當香織結束忙碌的個人特展時，回到公寓內時，和另一位女成員春花對話如下：

在初代成員之中，作為一名全職插畫家的「渡邉香織」為了追求插畫夢，放棄高薪穩定的生活，為夢想努力的模樣也讓她吸引大批觀眾讚賞。（《雙層公寓》截圖）

香織：我當自由接案畫家後，自己一個一個談下來的工作，今天那些相關人士都有來向我道賀。我會開始想接下來要做什麼。 春花：換更大的畫廊來辦展嗎？ 香織：不只是個展，回顧這三年的工作，我在想接下來要怎麼走。幫愛馬仕畫插畫曾是我最大的夢想，而最近愛馬仕也開始和我接洽，雖然還不確定但當「原本的夢想已經真實到可以直接來談了」時，在那一刻我心想：若這夢想達成了，今後我又該做什麼？

設定目標與夢想，是為了驅動自己有更多動力去達成，但鮮少人去想夢想達成之後的事。一直以來望向的遠方，若有天真的抵達，下一步又將前往何處？香織給自己的答案是會開始想像今後的藍圖，也許是畫更多插畫，也許是辦更多個展。總之，懷抱著對插畫的熱情，繼續努力向前走，總會走到下一個目的地的吧？

沒被愛過，就不懂如何愛人嗎？

隨時間推演，《雙層公寓》第三代成員「托帕斯」平常性格安靜，看不出有什麼情緒。一日在黃湯下肚後，突然和女成員「薇薇」討論起關於愛的看法。

《雙層公寓》第三代成員「托帕斯」平常性格安靜，看不出有什麼情緒。一日在黃湯下肚後，突然和女成員「薇薇」討論起關於愛的看法。（《雙層公寓》截圖）

托帕斯認為，一個人一旦沒有被愛過，就不會知道怎麼去愛別人。而薇薇則持不同看法，她認為，一個人必須先學會愛自己，才能懂得去愛別人。兩人在「愛與被愛」之間討論，有了以下這段精彩談話：

托帕斯：我剛才跟阿快聊天，聊到我渴望關愛，因為過去從來不覺得有人愛我。一個人如果不曾被愛過，應該就很難去愛別人。 薇薇：不對，我覺得一個人如果不愛自己，才會沒辦法去愛別人。所以應該是反過來，你必須從自己內在產生愛。 托帕斯：那只是漂亮話。 薇薇：不，那不是漂亮話。你一直這樣想，你的人生會等於是被人操控著，會失去主控權。我不想選擇那樣的人生，我要人生操之在我，不是在別人的影響下去選擇。在某個時刻你必須要長大，現在發生的一切，無論行善行惡，都是自己的責任。這樣想其實比較輕鬆不是嗎？因為沒有人能夠修復你的人生。不然你打算要等到什麼時候？要一直等到別人來愛你嗎？要自己採取行動。 托帕斯：那是理想。 薇薇：那不是理想，那是唯一可行的路。因為你無法改變別人的心。即使你再怎麼希望你愛的人能夠愛你，如果對象對你沒興趣，你也無可奈何。托帕斯，你是一個很善良的人，我相信你也很堅強，所以你不要那樣說，讓人聽了很難過。不要說你沒被愛過所以不知道怎麼去愛，你明明知道。每天早上你總是最早起來洗碗盤、整理房子，你不覺得那也是愛的一種表現嗎？能夠溫柔又和善地待人。所以你不要再騙人了，不要再說你不懂得怎麼去愛，你明明就很懂愛是什麼。

薇薇則持不同看法，她認為，一個人必須先學會愛自己，才能懂得去愛別人。（《雙層公寓》截圖）

關於愛人與被愛，每人都有不同看法。面對正處於低潮的托帕斯，薇薇提供了另一個角度的思考方式，更甚鼓勵托帕斯，強調他「已經懂得如何去愛」，不需要把自己看得楚楚可憐、妄自菲薄。

而回到愛的討論上，沒有體會過被愛的感受，當然可能不懂得如何去愛人，只是隨著生命成長，我們也該在某個時刻意識到人生掌握在自己手裡，假設一直沒有被愛過，我們還有自己能夠愛自己，不再將希望寄託於他人身上，不再期待別人來解決自己的課題。

《雙層公寓》宣布暫停拍攝、播出固然可惜，但在前 36 集釋出的內容裡，也有許多值得我們回味、深思的段落。在家防疫期間，不妨重溫這些經典橋段，除了看人物之間複雜的感情線之外，也能參透人生道理！

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：沒被愛過所以不懂愛人？《雙層公寓》：別把自己想得很委屈，你明明懂得如何去愛】